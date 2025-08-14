WIDEO

Porozumienie Nawrocki-Tusk. Szłapka zdradził szczegóły: Ustalili, że w kwestiach fundamentalnych musi być współpraca zgodnie z konstytucją

Spotkanie dotyczyło kwestii fundamentalnych – bezpieczeństwa, dyplomacji. To było rzeczowe spotkanie, dotyczyło też spraw związanych z Ukrainą, ze spotkaniem Donalda Trumpa” - przekazał na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim odbyło sie na prośbę Donalda Tuska.

Ustalili, że w tych kwestiach fundamentalnych (…) musi być współpraca zgodnie z konstytucją. (…) Ustalono też kiedy będzie pan prezydent zwoływał posiedzenie Rady Gabinetowej, to jest 27 sierpnia

— przekazał Adam Szłapka.

Będziemy na poziomie roboczym pomiędzy kancelariami współpracować

— zadeklarował rzecznik rządu.

Ważne, że to spotkanie się odbyło, ono jest potrzebne, w rzeczowej atmosferze

— mówił.

Szłapka został też zapytany o wpis premiera Donalda Tuska po spotkaniu z prezydentem Nawrockim.

W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!

— napisał na platformie X Tusk.

Jedyne, w czym się w 100 proc. zgodzili, a jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, trzeba tak współpracować, by się nie dać rozgrywać przez nikogo

— sprecyzował Szłapka.

Spotkanie prezydenta z premierem. Zagubiony Tusk musiał czekać na Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim! Pod portretem… Lecha Kaczyńskiego

Po spotkaniu Nawrocki-Tusk! Szefernaker: Ustalili, że 27 sierpnia odbędzie się Rada Gabinetowa. Będzie dotyczyć m.in. finansów

tkwl

