„Spotkanie dotyczyło kwestii fundamentalnych – bezpieczeństwa, dyplomacji. To było rzeczowe spotkanie, dotyczyło też spraw związanych z Ukrainą, ze spotkaniem Donalda Trumpa” - przekazał na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem.
Spotkanie w Pałacu Prezydenckim odbyło sie na prośbę Donalda Tuska.
Ustalili, że w tych kwestiach fundamentalnych (…) musi być współpraca zgodnie z konstytucją. (…) Ustalono też kiedy będzie pan prezydent zwoływał posiedzenie Rady Gabinetowej, to jest 27 sierpnia
— przekazał Adam Szłapka.
Będziemy na poziomie roboczym pomiędzy kancelariami współpracować
— zadeklarował rzecznik rządu.
Ważne, że to spotkanie się odbyło, ono jest potrzebne, w rzeczowej atmosferze
— mówił.
Szłapka został też zapytany o wpis premiera Donalda Tuska po spotkaniu z prezydentem Nawrockim.
W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!
— napisał na platformie X Tusk.
Jedyne, w czym się w 100 proc. zgodzili, a jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, trzeba tak współpracować, by się nie dać rozgrywać przez nikogo
— sprecyzował Szłapka.
