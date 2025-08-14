Bartosz T. Wieliński, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, w wywiadzie z redaktorem naczelnym „Kultury Liberalnej” Jarosławem Kuiszem wprost stwierdził, że Donald Tusk powinien „wypie…” Szymona Hołownię z Koalicji 13 grudnia.
Powiem szczerze, zastanawiam się, co Szymon Hołownia jeszcze robi na tym stanowisku, które zajmuje (…). Myślę, że dla Polski byłoby lepiej, gdyby ta kwestia została szybko rozwiązana. Skompromitował się totalnie, został rozegrany, pokazał, że jest politykiem niedoświadczonym, dziecinnie naiwnym
— atakował marszałka Sejmu Bartosz T. Wieliński. Warto zaznaczyć, że dzięki marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni nie doszło do zamachu stanu, polegającego na uniemożliwieniu objęcia urzędu prezydenta Karolowi Nawrockiemu pomimo tego, że wygrał wybory.
Ego bywa zabójcze generalnie w polskiej polityce. Myślał, że jest rozgrywającym, został rozegrany. Zaszkodził straszliwie i coś z tym będzie trzeba zrobić, pytanie, czy Donald Tusk jest w stanie zagrać brutalnie z nim i zrobić szybko porządek, czy będzie się z tym problemem dalej wozić. Im dłużej, tym będzie myślę gorzej, to jest jak z wyrywaniem zęba
— mówił Wieliński.
Czyli Twoja rada na zakończenie…
— namawiał Wielińskiego do spuentowania swojej wypowiedzi Kuisz.
Wypie…
— krótko i wymownie odpowiedział zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”.
Bartosz T. Wieliński po raz kolejny pokazał, że chyba lepiej odnalazł by się w roli doradcy Donalda Tuska niż dziennikarza.
