„Prezydent Karol Nawrocki przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach” - powiedział Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Jak tłumaczył, rozmowa trwała godzinę. „Była rozmową rzeczową, o sprawach ważnych dla Polski”- podkreślił prezydencki minister. Nawrocki przekazał także Tuskowi informację o Radzie Gabinetowej, którą prezydent zwołuje na 27 sierpnia.
Spotkanie dotyczyło przede wszystkim kwestii międzynarodowych, kwestii bezpieczeństwa, spraw najważniejszych dla Polaków. Prezydent Karol Nawrocki przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach. Konstytucja jasno wskazuje prerogatywy głowy państwa. Pan prezydent będzie z tych prerogatyw korzystał. O tym m.in. także była ta rozmowa
— mówił Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP na briefingu po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim.
Prezydent Karol Nawrocki przekazał panu premierowi informację o zwołaniu Rady Gabinetowej na 27 sierpnia. Będzie dotyczyć m.in. kwestii finansów publicznych, ale też ustrojowych, rozwojowych, ustaw, które pan prezydent już wprowadził do parlamentu
— dodał minister.
W przyszłym tygodniu będzie oficjalne zaproszenie. Ustalili, że ta rada 27 sierpnia się odbędzie
— powiedział.
Przede wszystkim były to kwestie bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Także pan prezydent przedstawił to spotkanie, o którym wczoraj informowały media, liderów europejskich z prezydentem Donaldem Trumpem
— wskazał Szefernaker.
„To nie jest spotkanie towarzyskie”
Ta rozmowa trwała godzinę. Była rozmową rzeczową o sprawach ważnych dla Polski
— podkreślił szef Gabinetu Prezydenta RP, pytany o atmosferę spotkania.
Atmosfera była normalna, jaka powinna być na spotkaniu prezydenta z premierem. Nie jest to spotkanie towarzyskie, jest to spotkanie dwóch najważniejszych osób w państwie, które rozmawiają o tym jak wyglądają sprawy najważniejsze dla Polaków
— powiedział.
Pytany o „spóźnienie” głowy państwa, Szefernaker odpowiedział:
Jestem przekonany, że wszystko odbyło się zgodnie z tym, jak dotychczas tego typu spotkania się odbywały. Przyjechał Pan premier, a chwilę później przyszedł pan prezydent.
