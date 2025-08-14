Rozpoczęło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Szef rządu musiał poczekać w Pałacu Prezydenckim na głowę państwa. Tusk, nie dość, że wydawał się zagubiony, musiał czekać na Nawrockiego pod… portretem śp. Lecha Kaczyńskiego.
Na prośbę Donalda Tuska jutro o godzinie 12.00 Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Premierem w Pałacu Prezydenckim
—informował wczoraj rzecznik głowy państwa, Rafał Leśkiewicz.
Donald Tusk stawił się w Kancelarii Prezydenta RP i… musiał zaczekać na Karola Nawrockiego, w dodatku - pod portretem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Głównym tematem rozmów sytuacja na Ukrainie
To będzie spotkanie w cztery oczy pana prezydenta z panem premierem. Oczywiście głównym tematem rozmów będzie sytuacja na Ukrainie. To co zapadło podczas czy też wymiana poglądów, opinii dotyczących tego, jak powinny przebiegać rozmowy prezydenta Trumpa z Putinem
— zapowiadał z kolei dziś w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
Pytany, co prezydent powie premierowi, Leśkiewicz odparł:
To pan Donald Tusk ma kilka słów do powiedzenia panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Pierwsze, co powinien powiedzieć, to: Gratuluję, panie Prezydencie.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Leśkiewicz o spotkaniu Nawrockiego z Tuskiem. „Pierwsze, co powinien powiedzieć, to: Gratuluję, panie Prezydencie”
Tusk: Musimy reprezentować Polskę
O propozycji spotkania z prezydentem Nawrockim na wczorajszej konferencji prasowej mówił premier Donald Tusk.
Zaproponowałem Kancelarii Prezydenta, że choćby jutro moglibyśmy się spotkać i porozmawiać, podsumować to, co się dzieje w tej chwili na froncie ukraińskim i w tych negocjacjach z udziałem różnych państw
— powiedział.
Tusk zapewnił, że niezależnie od tego, co Nawrocki o nim myśli, to „w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju” muszą ze sobą współpracować. Jak wskazywał, konstytucyjnym zadaniem rządu jest prowadzenie polityki zagranicznej, a prezydent - wtedy, kiedy reprezentuje Polskę - powinien prezentować stanowisko wypracowane przez rząd.
Niewykluczone, że jutro będę o tym rozmawiał także z prezydentem Nawrockim, żebyśmy nie dali się nigdy rozgrywać przez nikogo, ani przez naszych wrogów, ani przez naszych przyjaciół
— dodał szef rządu.
jj/Telewizja wPolsce24/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737705-zagubiony-tusk-czekal-na-nawrockiego-w-palacu-prezydenckim
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.