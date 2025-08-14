Prof. Jacek Reginia-Zacharski był gościem programu „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24. Politolog nie ma złudzeń, co do zdolności obronnych Europy w potencjalnym konflikcie z Rosją: „Deficyt czasu jest ewidentny i Europa nie może sobie pozwolić na skrajną asertywność w stosunku do Stanów Zjednoczonych. W zakresie polityki obronnej czy do przywódców. Europa nie osiągnie zdolności autonomicznych do obrony własnej w wymaganym czasie”.
Europę czeka wojna z Rosją?
Prof. Jacek Reginia-Zacharski odniósł się do zagrożenia, jakie może stworzyć Rosja w przyszłości. Stwierdził, że za kilka lat może w Europie dojść do wojny.
To oczywiste. Dysponujemy całą masą analiz, nawet głębokich - po pierwsze. I po drugie, szerokich również przeglądów spekulacji z prognozowaniem. Myślę, że tutaj…
