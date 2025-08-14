„Być może najważniejszą lekcją, jaka płynie z tamtych i dzisiejszych dni, jest to, że Polacy i cała Europa musi być zjednoczona wobec zagrożeń, które znowu nadciągają ze Wschodu” - przekonywał premier Donald Tusk podczas dzisiejszej wizyty w Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Tyle teorii, bo w praktyce ta najważniejsza lekcja nie przeszkodziła Tuskowi dopuścić się dość ordynarnej manipulacji. „Liczono, że to muzeum zostanie otwarte w stulecie Bitwy Warszawskiej. Po wielu zawirowaniach dopiero decyzja wicepremiera Kosiniaka-Kamysza doprowadziła do wznowienia budowy i dokończenia muzeum”- powiedział. „Budowa została zaplanowana, rozpoczęta i przeprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wy po prostu tego nie zepsuliście”- odpowiedział Mateusz Kurzejewski, były wicedyrektor Centrum Operacyjnego MON.
W sobotę 16 sierpnia odbędzie się otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej, a szef rządu zwiedzał wystawę „Zjednoczeni, niezwyciężeni”.
Tusk przypomniał, że dokładnie 105 lat temu pod Ossowem udało się zatrzymać wojska bolszewickie.
To jest jeden z kluczowych momentów Cudu nad Wisłą, całej Bitwy Warszawskiej, która uznawana jest nie tylko przez Polaków, ale cały świat za jedną z (…) najważniejszych bitew w historii ludzkości. W tym nie ma ani słowa przesady
— podkreślił.
Zwrócił także uwagę, że w tamtym czasie cały polski naród zjednoczył się wokół „świętej sprawy, jaką była niepodległość Polski i obrona przez atakiem ze strony bolszewickiej Rosji”.
Dzięki bohaterstwu żołnierzy, ochotników, chłopów, dowódców, księży (…) uratowano nie tylko Warszawę i Polskę, ale uratowano być może całą Europę i kulturę Zachodu przed agresją bolszewickiej Rosji. To była bitwa o wszystko
— powiedział, dodając, że warto dzisiaj pamiętać, jaka lekcja płynie z historii.
Premier zwrócił uwagę na motto wystawy - „Zjednoczeni, niezwyciężeni”. Jak akcentował, Polacy mogą się różnić i spierać w różnych sprawach, jednak w kwestii bezpieczeństwa i wspólnego działania wobec zagrożeń muszą być zjednoczeni.
Być może najważniejszą lekcją, jaka płynie z tamtych i dzisiejszych dni, jest to, że Polacy i cała Europa musi być zjednoczona wobec zagrożeń, które znowu nadciągają ze Wschodu
– powiedział.
„Nigdy nie zmieniona strategia rosyjska”
Musimy działać wspólnie, ponieważ to, co dzieje się dziś, i to, co będzie się działo w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach to wielka rozgrywka dyplomatyczna, ale także rozgrywka na froncie ukraińskim, także o przyszłość Polski i nasze bezpieczeństwo Europy
— podkreślił premier.
Jak akcentował, „właściwie nigdy nie zmieniona strategia rosyjska nadal polega na tym, aby uzyskać, utrzymać, zdobyć, kontrolę nad tą częścią świata”.
To będzie także przedmiotem tych zbliżających się negocjacji, rozmów. Tak ważne jest, abyśmy byli, jako Polacy, w tym czasie zjednoczeni wokół tych spraw, aby Europa i Zachód były zjednoczone i żebyśmy nie dali się nikomu rozegrać
— podkreślił szef rządu.
„Nie ma dnia bez kłamstwa”
Mimo wszystkich wezwań do jedności, Tusk i tak dopuścił się pewnej manipulacji.
Liczono, że to muzeum zostanie otwarte w stulecie Bitwy Warszawskiej. Po wielu zawirowaniach dopiero decyzja wicepremiera, ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza doprowadziła do wznowienia budowy i dokończenia muzeum
— powiedział premier.
Szef rządu zamieścił także filmik, w którym przekonuje, że dopiero za jego rządów udało się sfinalizować budowę muzeum.
Szybko jednak doczekał się odpowiedzi.
Muzeum Bitwy Warszawskiej nigdy by nie powstało, gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk dziękując dziś ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi przebija szczyt hipokryzji. W kwestii edukacji historycznej jedyne co ten rząd jest w stanie zorganizować to wystawy gloryfikujące żołnierzy Wermachtu
— napisał Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, były minister obrony narodowej.
Nie ma dnia bez kłamstwa. Budowa została zaplanowana, rozpoczęta i przeprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wy po prostu tego nie zepsuliście, co znając Wasze zdolności jest jednak pewnym sukcesem
— skomentował Mateusz Kurzejewski, były wicedyrektor Centrum Operacyjnego MON.
