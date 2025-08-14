„Trybunał Konstytucyjny otrzymał skargę konstytucyjną b. szefa MS Zbigniewa Ziobry dot. komisji śledczej ds. Pegasusa i jest ona na etapie kontroli wstępnej” - poinformowała rzecznik TK Weronika Ścibor. Dodała, że TK wydał postanowienie, aby sądy i komisja ds. Pegasusa wstrzymały działania wobec Ziobry. Informację o postanowieniu TK, które wskazywało bezprawność zatrzymania Zbigniewa Ziobry jako pierwszy podał portal wPolityce.pl.
We wrześniu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że uchwała powołująca sejmową komisję ds. Pegasusa jest niezgodna z konstytucją, ponieważ wprowadza kontrolę niezależnych wyroków sądów powszechnych, do czego nie może być upoważniona. Tym samym wszystkie działania komisji podjęte po ogłoszeniu wyroku należy uznać za nielegalne. Oprócz tego, jedną z kluczowych kwestii przy rozstrzyganiu tej sprawy przez TK było niedopuszczenie posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do działu w pracach legislacyjnych nad uchwałą powołującą komisję ds. Pegasua.
Będąc w zgodzie z tym wyrokiem, wielu wzywanych przez komisję poseł Sroki świadków odmawia dobrowolnego stawienia się na przesłuchanie, co posłowie koalicji rządzącej wykorzystują, stosując przymus ich doprowadzenia. Na takie działania bardzo ostro zareagował TK, wydając w czerwcu komunikat ws. „kolejnych bezprawnych działań tzw. sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa”. Teraz Trybunał Konstytucyjny wskazał, że Komisja ds. Pegasusa nie ma prawa do zatrzymywania ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wydał postanowienie tymczasowe w związku ze skargą, jaką były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył do TK.
Skarga
Przedmiotem zaskarżenia są art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o sejmowej komisji śledczej w związku z niektórymi przepisami kodeksu postępowania karnego. Zaskarżone artykuły ustawy o sejmowej komisji śledczej głoszą, że każda osoba wezwana przez sejmową komisję śledczą ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania, a w wyjątkowych przypadkach może być przesłuchana w miejscu pobytu. Ponadto, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo, samowolne opuszczenie przesłuchania lub odmowa złożenia m.in. zeznań mogą skutkować wnioskiem komisji do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie karą porządkową.
Rzecznik TK Weronika Ścibor poinformowała, że na wniosek byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Trybunał Konstytucyjny „wydał postanowienie tymczasowe w tej sprawie”.
Zobowiązując do powstrzymania się przez sądy oraz tzw. Komisję śledczą (…) od jakichkolwiek działań do czasu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 września 2024 r.
— poinformowała Weronika Ścibor.
Informacja rzecznika TK w tej sprawie wiąże się z postępowaniem komisji śledczej ds. Pegasusa, która od ponad roku chce przesłuchać Ziobrę w związku z wykorzystywaniem przez służby oprogramowania Pegasus. Obecną procedurę dotyczącą doprowadzenia Ziobry na przesłuchanie, komisja śledcza wszczęła pod koniec czerwca br. w związku z kolejną, ósmą już, nieobecnością Zbigniewa Ziobro. Trzymając się wyroku TK z 3 września 2024 r., były minister sprawiedliwości konsekwentnie odmawia dobrowolnego stawienia się przed nielegalnie działająca komisją poseł Magdaleny Sroki z PSL.
Wbrew decyzji TK Sejm 25 lipca zgodził na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Ziobry na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. Obecnie o dalszym postępowaniu w tej sprawie miał zadecydować Sąd Okręgowy w Warszawie, ale TK zobowiązał wszystkie sądu do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek decyzji w tej sprawie.
koal/PAP
