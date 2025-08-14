Korespondent RMF FM: Szłapka mnie okłamał, Tusk nie uczestniczył w rozmowie z Trumpem. Przepraszam tych, których wprowadziłem w błąd

Podczas wczorajszej telekonferencji europejskich przywódców z Donaldem Trumpem Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki, a nie premier Donald Tusk, jak wcześniej przekonywał rzecznik rządu Adam Szłapka. Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM w USA, na platformie X nie kryje rozgoryczenia tym, że podał nieprawdziwą informację za Szłapką.

Nie bardzo wiem jak po tym kłamstwie, rzecznik rządu chce odbudować zaufanie do siebie. Wprowadził w błąd media i opinię publiczną, skłamał. Potwierdzenie uczestnictwa premiera Tuska w planowanej rozmowie z Trumpem, choć jak dziś wiemy, w tej części uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, to duża kompromitacja, dezinformacja

— podkreślił Paweł Żuchowski.

Dziś, jak przekonuje Kancelaria Prezydenta, już wczoraj było wiadomo, że to prezydent, a nie premier, będzie uczestniczył w rozmowie z Trumpem. Ze swojej strony przepraszam za podanie informacji, że uczestniczyć będzie premier. Również zostałem wprowadzony w błąd

— dodał.

Nie ma innego wyjścia w takiej sytuacji. Nie było moją intencją wprowadzanie kogokolwiek w błąd. Przekazałem informację, która została podana. Zresztą jak wiele innych redakcji. Jak już w takiej sprawie rzecznik mija się z prawdą, to jest źle. Przepraszam tych, których ja wprowadziłem w błąd poprzez opublikowanie błędnej informacji podanej przez rzecznika

— zaznaczył korespondent RMF FM.

