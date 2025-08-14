Skompromitowany dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Krzysztof Ruchniewicz odwołał Hannę Radziejowską ze stanowiska kierowniczki oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie! Sam Ruchniewicz niedawno utracił stanowisko pełnomocnika MSZ do spraw polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej po skandalicznym pomyśle, by rozmawiać z Niemcami o oddawaniu im dzieł kultury.
Hanna Radziejowska została odwołana ze stanowiska kierowniczki oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie z powodów obiektywnych - oświadczył na briefingu prasowym dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Krzysztof Ruchniewicz. Radziejowska kierowała berlińskim oddziałem od 2019 r.
Jak przekazał, „ostatnie działania Radziejowskiej poważnie podważyły zaufanie u pracodawcy”.
Przedstawiane przez nią w mediach społecznościowych oraz mediach tradycyjnych nadinterpretacje i insynuacje, co do realizowanych przez Instytut projektów, stanowią przekroczenie norm i relacji pracownik-pracodawca
— ocenił Ruchniewicz.
Poinformował, że nowa osoba pełniąca obowiązki kierownika oddziału w Berlinie zostanie przedstawiona w przyszłym tygodniu, podczas spotkania z zespołem i w osobnym komunikacie dla mediów.
Pochylam głowę i dziękuję Hannie Radziejowskiej za godną najwyższego szacunku, wieloletnią pracę dla Polski. Życzyłbym sobie, aby wszyscy państwowi urzędnicy mieli w sobie tyle patriotyzmu i wykazywali się podobnym zaangażowaniem
— napisał na platformie X Marek Magierowski, były ambasador Polski w Izraelu i w USA.
Radziejowska to absolwentka Instytutu Historii UW. Jest kuratorką, producentką i scenarzystką projektów kulturalnych i muzealniczych. Pracowała m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego, Domu Spotkań z Historią, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Warszawy (jako kierowniczka Muzeum Woli). Od czerwca 2017 r. do lutego 2018 r. była dyrektorem Instytutu Polskiego w Berlinie. Związana ze Stowarzyszeniem Wola Mieszkańców oraz Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga, a także, jako wolontariusz, z Hospicjum św. Krzyża. Od 2019 r. kierowała berlińskim oddziałem Instytutu Pileckiego.
tkwl/PAP/X
