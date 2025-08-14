Poseł Andrzej Śliwka z PiS był gościem programu „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24. „Donald Tusk potrafi tylko prowadzić wojny wewnętrze. Nie potrafi współpracować. Tak było ze śp. panem prezydentem profesorem Lechem Kaczyńskim. Podobnie było z panem prezydentem Andrzejem Dudą i podobnie będzie z panem prezydentem Nawrockim. Problem Donalda Tuska jest taki, że on nie trafia na mięczaka. Tusk w Kancelarii Prezydenta nie trafia na mięczaków, trafia na ludzi, którzy twardo mu stawiają granicę” - powiedział.
Absurdalne słowa Tomczyka o prezydencie Nawrockim
Poseł Andrzej Śliwka z PiS został poproszony o ocenę słów Cezarego Tomczyka. Wiceszef MON powiedział, że potencjalne fiasko w rozmowach Trump-Putin, to będzie porażka prezydenta Karola Nawrockiego…
Minister kłamczyk, znaczy…
