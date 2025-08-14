Mocne! Nawrocki do Trumpa: Prezydencie, zatrzymaj bolszewików 15 sierpnia 2025 roku, tak jak Polska w 1920 roku

Podczas wczorajszej telekonferencji europejskich przywódców z Donaldem Trumpem w pewnym momencie głos zabrał prezydent Polski Karol Nawrocki. Przywódca USA miał w tym momencie się ożywić i jeszcze raz pogratulować polskiej głowie państw wyborczego zwycięstwa.

Prezydencie Trump, Zatrzymaj bolszewików 15 sierpnia 2025 jak Polska, także przy udziale żołnierzy z Ukrainy 15 sierpnia 1920!

— według portalu 300polityka.pl to dosłowny cytat z prezydenta Karola Nawrockiego podczas telekonferencji europejskich przywódców z Donaldem Trumpem.

Według rozmówców portalu 300polityka.pl prezydent USA miał się ożywić w momencie, gdy usłyszał prezydenta Polski zwracającego się bezpośrednio do niego.

Donald Trump miał ponownie pogratulować Nawrockiemu wyborczego zwycięstwa i przypomnieć wszystkim przywódcom, że wsparł Nawrockiego w czasie kampanii wyborczej. Zaznaczył też, że czeka na polskiego prezydenta w Biały Domu 3 września.

