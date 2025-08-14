„O tym, jak relacje się układają pomiędzy premierem a prezydentem, to powinniśmy sami w Polsce ustalać” – grzmiał Bartosz Wieliński z „Gazety Wyborczej” na antenie TVN24, atakując obóz prezydenta Nawrockiego za to, że to on, a nie Donald Tusk, rozmawiał z Donaldem Trumpem. Wieliński poszedł nawet krok dalej i oprócz narzekania na nową głowę państwa, próbował chwalić… Andrzeja Dudę.
W ramach swojego występu w TVN24 Wieliński z gazety Michnika narzekał na fakt, że to nie Donald Tusk rozmawiał z Trumpem. Oskarżał też Kancelarię Prezydenta RP o „wysyłanie przedstawicieli” oraz „dzwonienie do Białego Domu”.
Ja myślę, że to jest głupota. Bo Kancelaria Prezydenta posłużyła się Amerykanami, by wejść w polską właściwie wojenkę polityczną i to jest wpychanie obcego mocarstwa do naszych wewnętrznych spraw. O tym, jak relacje się układają pomiędzy premierem a prezydentem, to powinniśmy sami w Polsce ustalać. A wysyłanie przedstawiciele do Ameryki, dzwonienie do Białego Domu, żeby Donald Trump domagał się obecności Karola Nawrockiego, a nie Donalda Tuska na spotkaniu ze sobą, jest po prostu ewidentnym zagraniem nie fair. To jest coś, co ociera się o zdradę, osłabia pozycję Polski, nie pomaga Ukrainie, tworzy chaos, przenosi nasz wewnętrzny polski konflikt na poziom międzynarodowy
– stwierdził.
Opowieści o prezydencie Dudzie
To jednak nie koniec opowieści Wielińskiego o tej sytuacji. W swoim wpisie na X odniósł się też do Andrzeja Dudy. Po latach bezpardonowych ataków „Gazety Wyborczej” na byłego prezydenta, tym razem dziennikarz tego medium postanowił użyć jego nazwiska, by zaatakować Nawrockiego.
Za prezydentury Andrzeja Dudy w relacjach z USA i NATO możliwa była mądra i zgodna kohabitacja. Za prezydentury Nawrockiego, w czasie przedwojennym, nawet w tak krytycznej dziedzinie będzie polityka ustawek
– napisał.
