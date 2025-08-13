Podczas telekonferencji europejskich przywódców z Donaldem Trumpem prezydent Karol Nawrocki wspomniał o rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz wspólnej walce Polaków i Ukraińców przeciwko bolszewikom - poinformował portal Axios. Trump miał zakomunikować przywódcom, że podczas spotkania z Putinem chce doprowadzić do zawieszenia broni.
Jak podał Axios, powołując się na wtajemniczone źródło, Nawrocki „przypomniał Trumpowi o Bitwie Warszawskiej, równo 105 lat temu, kiedy Polska walczyła razem z Ukraińcami przeciwko bolszewikom z Rosji”.
„Zamiana terytorium”
Według portalu, Trump powiedział uczestnikom telekonferencji, że podczas spotkania z Putinem chce doprowadzić do zawieszenia broni - co Putin dotąd odrzucał - lecz również, że „nie jest z regionu”, więc nie może podejmować żadnych ostatecznych decyzji w kwestiach terytorialnych. Dodał jednak, że zamiana terytoriów może być konieczna w ramach porozumienia.
Trump powiedział, że Władimir i Wołodymyr muszą omówić sprawy terytorium między sobą, nie z nim
— przekazał rozmówca portalu.
Według jednego z uczestników telekonferencji, szczególnie twarde stanowisko prezentował prezydent Francji Emmanuel Macron, który zaznaczył, że spotkanie z Putinem jest bardzo dużym ustępstwem dla Rosji. Komentarz ten miał nie spodobać się Trumpowi. Szczególnie aktywni podczas dyskusji mieli być kanclerz Niemiec Friedrich Merz i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
Według jednego z cytowanych oficjeli, Trump i jego zespół są optymistycznie nastawieni do spotkania i mimo że Trump nie był zadowolony z Putina, to już minęło.
Inny urzędnik stwierdził, że optymizm ten wiąże się z przekonaniem, że obie strony są zmęczone konfliktem, a USA mają wystarczająco wiarygodną pozycję, by doprowadzić do końca walk.
Jeden z rozmówców Axios zasugerował, że pozytywne sygnały wysłał też szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow podczas rozmowy z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
Do tego spotkania nie dochodzi w próżni. Opiera się, przynajmniej częściowo, na wypowiedziach Ławrowa. Zobaczymy, ile warte jest jego słowo
— powiedział urzędnik.
kk/PAP
