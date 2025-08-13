Według ustaleń dziennikarza Polsat NEWS i Interii Marcina Fijołka, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek szykuje się do przejęcia Krajowej Rady Sądownictwa przy pomocy metod podobnych do nielegalnego wtargnięcia do TVP. „Będą przygotowani ludzie wewnątrz KRS, będą przygotowane odpowiednie osoby i przygotowane odpowiednie procedury prawne, żeby się nimi podeprzeć na poziomie wykonawczym” - wskazał w programie Interii.
Dziennikarz Marcin Fijołek w programie „Polityczny WF” Interii ujawnił niepokojące doniesienia dotyczące planów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Najpierw na dzień dobry, po zainstalowaniu się w resorcie, minister sprawiedliwości powiedział, że jeśli chodzi o KRS, to problem byłby rozwiązany, gdyby to od niego zależało. Ale ma a - premiera, b - Komisję Europejską czy - c koalicjantów w rządzie, którzy muszą to zaakceptować
— wskazał.
Niebezpieczne plany!
Fijołek wyjaśnił, że próbował „podpytać osoby, które wiedzą, co w trawie piszczy”, co oznaczały te słowa Żurka.
I jeszcze pod koniec sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, ma być posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa takie klasyczne, rutynowe. W związku z tym wiele już było plotek czy sugestii, że o to z dnia na dzień tam się pojawią na przykład policjanci albo antyterroryści, którzy będą szturmować KRS i siłą wyprowadzać przewodniczącą rady albo pracujących tam sędziów, albo neosędziów
— powiedział.
Z tego, co wiem, to taki plan jest przygotowywany, ale nie jeśli chodzi o wyprowadzanie siłowe, tylko o taką operację a’la TVP
— wskazał.
Dziennikarz podkreślił, że według jego wiedzy taka operacja jest przygotowywana.
Operacja, która będzie polegała na tym, że jeśli będzie zielone światło, a to zielone światło jest na razie dla przygotowań takiego pomysłu i projektu takiej operacji. To będzie wykonane a’la TVP, czyli będą przygotowani ludzie wewnątrz KRS, będą przygotowane odpowiednie osoby i przygotowane odpowiednie procedury prawne, żeby się nimi podeprzeć na poziomie wykonawczym tak, jak wtedy przy trybie likwidacji Telewizji Polskiej
— mówił.
KRS nie jest spółką
Na te doniesienia zareagowała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Nie bardzo sobie to wyobrażam. KRS nie jest spółką, w której można ustanowić likwidatora. Wejście policji jest uwarunkowane nakazem Prokuratora
— wskazała.
Kto się podpisze pod takim nakazem i poniesie odpowiedzialność z art.128 K.k ? Sfałszowanie wyborów? Wieczna władza? KRS może sobie spokojnie działać pod innym adresem
— zaznaczyła.
