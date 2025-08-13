Chociaż Rafał Trzaskowski odwołał swój tegoroczny „Campus Polska Przyszłości” z „powodów dosyć oczywistych”, to okazało się, że szybko zmienił on decyzję i teraz zapowiedział, że wydarzenie się jednak odbędzie. Jakie są przyczyny tej nagłej zmiany zdania?
Rafał Trzaskowski zamieścił na platformie X nagranie, które miałoby przedstawiać, że pogłoski o tym, że Campusu w tym roku nie będzie, to plotki rozsiewane przez ludzi mu nieżyczliwych.
Nie wierz plotkom. Zarejestruj się na Campus Academy
— zachęcił.
Problem polega jednak na tym, że to nie były żadne plotki. To prezydent Warszawy osobiście potwierdził, że w tym roku Campus się nie odbędzie.
Odwołany Campus
Przypominamy, że Rafał Trzaskowski pod koniec lipca ogłosił, że w tym roku nie odbędzie się Campus Polska Przyszłości.
W tym roku, z powodów dosyć oczywistych, nie możemy zorganizować Campusu Polska Przyszłości w dotychczasowej formule
— wskazał.
Nie wiadomo jednak, jakie były te „oczywiste powody”.
CZYTA TAKŻE: Trzaskowski ogłasza, że w tym roku nie będzie Campusu Polska! „Z powodów dosyć oczywistych”. Fala komentarzy. „Niemcy się zbiesili?”
Ogromne kontrowersje
„Campus Polska Przyszłości” to inicjatywa wzbudzające ogromne kontrowersje. Służyła ona do budowania przekazu Platformy Obywatelskiej do ludzi młodych.
Duże oburzenie wzburza kwestia finansowania imprezy. Wśród sponsorów w przeszłości znajdowały się m.in. niemieckie fundacje takie jak: Fundacja Konrada Adenauera i Fundacja im. Heinricha Bölla.
as/X
