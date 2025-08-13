W czwartek o godzinie 12. prezydent Karol Nawrocki spotka się z premierem Donaldem Tuskiem - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Na prośbę Donalda Tuska jutro o godzinie 12.00 Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Premierem w Pałacu Prezydenckim
— podał Leśkiewicz.
kk/X
