Premier Donald Tusk poprosił o spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Znamy datę i godzinę spotkania

Sprawdź autor: PAP/Paweł Supernak
W czwartek o godzinie 12. prezydent Karol Nawrocki spotka się z premierem Donaldem Tuskiem - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Na prośbę Donalda Tuska jutro o godzinie 12.00 Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Premierem w Pałacu Prezydenckim

— podał Leśkiewicz.

