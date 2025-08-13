„Żyjemy w czasach bardzo dynamicznych. Wiele rzeczy dzieje się w polityce międzynarodowej. Polska, jako ważny kraj europejski, jak ważny kraj regionu Europy Środkowo-Wschodniej musi i pozostaje bardzo aktywna w polityce międzynarodowe” - mówił Marcin Przydacz podczas konferencji prasowej.
Prezydent Karol Nawrocki reprezentował Polskę podczas wideorozmowy z udziałem prezydenta USA.
Więcej o tej sprawie opowiedział na konferencji prasowej sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
Żyjemy w czasach bardzo dynamicznych. Wiele rzeczy dzieje się w polityce międzynarodowej. Polska, jako ważny kraj europejski, jak ważny kraj regionu Europy Środkowo-Wschodniej musi i pozostaje bardzo aktywna w polityce międzynarodowe
— powiedział.
Pan Prezydent Karol Nawrocki od pierwszego dnia swojego urzędowania, a nawet wcześniej, jest bardzo aktywny. Wystarczy wspomnieć spotkanie w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem jeszcze przed wyborami, a już po wyborach konsultacje chociażby z sekretarzem generalny m NATO i szereg rozmów telefonicznych z kluczowymi liderami. Kwestie bezpieczeństwa są dla nas najważniejsze
— wskazał.
Szczyt na Alasce
Marcin Przydacz zauważył, że „wszyscy doskonale śledzimy to, co się dzieje w polityce międzynarodowej i wiemy, że ta dyskusja dotycząca bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej będzie miała swój kulminacyjny moment już za dwa dni na Alasce”.
To tam prezydent Trump spotka się z Władimirem Putinem. Tuż przed tymi rozmowami prezydent Trump zdecydował o konsultacjach z kluczowymi przywódcami państw europejskich, pośród których w oczywisty sposób znalazł się jego odpowiednik z Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest prezydent Karol Nawrocki. Ta rozmowa ponadgodzinna właśnie się zakończyła. Tutaj w pałacu pan prezydent rozmawiał z amerykańskim prezydentem, ale w niej wzięli udział także i liderzy innych państw: kanclerz Niemiec, premier Wielkiej Brytanii, premier Włoch, prezydent Francji, Ursula von der Leyen i Wołodymyr Zełeński, także oczywiście sekretarz generalny NATO i prezydent Finlandii, więc widać, że to była rzeczywiście bardzo wąska grupa najbardziej zaangażowanych w te sprawy polityków europejskich
— przekazał.
Prezydent Rzeczypospolitej przedstawił to stanowisko, które towarzyszy nam przecież przez ostatnie miesiące i lata, patrząc na agresywną politykę rosyjską, że tylko poprzez twardy język, tylko poprzez konkretne twarde działania można powstrzymywać Federację Rosyjską, że nie można pozwolić na to, aby Federacja Rosyjska decydowała o tym, jak będą wyglądały granice w Europie albo w jakich kierunkach będą prowadziły politykę zagraniczną poszczególne państw
— zaznaczył.
Polska świadomość
Marcin Przydacz zaznaczył, że „my jako Polska doświadczeni przez ostatnie 200 lat tym imperializmem rosyjskim doskonale to rozumiemy”.
Rozumiemy też wagę prawa międzynarodowego. Rozumiemy też cenę krwi, którą płacą żołnierze ukraińscy walczący z rosyjskim imperializmem. Ta twarda polityka także i sankcyjna wobec Federacji Rosyjskiej w naszym przekonaniu przywiodła Władimira Putina do konieczności rozmów. To jest jasne, chyba że bez tej twardej polityki także i w wymiarze sankcyjnym Władimir Putin nie zdecydowałby się na rozmowę. Oczywiście wszyscy czekamy na to, jaki będzie efekt finalny tych rozmów. Pewnie niebawem się dowiemy, ale to stanowisko Polski w tym zakresie musiało wybrzmieć. Musiało także i wybrzmieć przekonanie, że finalne rozwiązanie tej kwestii musi się odbyć z udziałem państwa ukraińskiego, jego przedstawicieli
— powiedział.
Trudno sobie wyobrazić, zwłaszcza biorąc pod uwagę naszą historię, abyśmy namawiali czy akceptowali sytuację, w której jakieś finalne rozwiązania byłyby podejmowane zupełnie bez udziału państwa, którego dotyczą te sprawy, więc w tym sensie myślę, że wszyscy w Polsce doskonale sobie zdajemy sprawę, o co toczy się gra
— podkreślił.
15 sierpnia
Prezydencki minister zwrócił uwagę, że spotkanie w którym udział wziął Karol Nawrocki było spotkaniem w „wagonie” najważniejszych liderów.
Warto jeszcze wspomnieć jeszcze jeden element, na który zwracał uwagę pan prezydent Karol Nawrocki. Nie wiem, czy państwo skojarzyliście, no ale rozmowy na Alasce będą toczyły się 15 sierpnia. To data dla nas, dla Polaków absolutnie wyjątkowa. Wyjątkowa historycznie z uwagi na rocznicę wielkiego zwycięstwa, jakie dokonało się udziałem polskiej armii wspieranej wówczas także i przez ukraińskich sojuszników tutaj na przedmieściach Warszawy, gdzie polska armia dowodzona przez Józefa Piłsudskiego, ale także przecież generała Rozwadowskiego zatrzymała tę potężną wielką nawałę sowiecką w jej marszu na zachód i zatrzymała rewolucję komunistyczną. Ten wątek został także przywołany podczas dzisiejszej rozmowy
— przekazał.
Zależy nam wszystkim na tym, aby ta postsowiecka czy postkomunistyczna neoimperialna polityka została finalnie powstrzymana po to, aby ludzie przestali ginąć, aby dzieci przestały być pozbawiane swoich rodziców, a często własnego życia i aby w Europie finalnie kiedyś mógł zapanować trwały i stabilny pokój, bo tylko na takim przecież nam wszystkim zależy, aby pokój wynegocjowany, czy to na tych rozmowach, czy na późniejszych ewentualnych jej etapach był pokojem trwałym, a nie tylko zamrożeniem konfliktu, który finalnie odżyje tak, jak odżywał przez ostatnie lata
— zaznaczył.
Wizyta w Białym Domu
Marcin Przydacz przypomniał, że 3 września prezydent Karol Nawrocki spotkanie się z prezydentem USA w Białym Domu.
Z całą pewnością tematyka bezpieczeństwa także i a może przede wszystkim naszego regionu będzie głównym tematem rozmów. To, co dla nas istotne to to, abyśmy my jako Polska i Polacy mogli czuć się bezpieczni jako członkowie NATO, jako sojusznicy, budując swoją armię
— wskazał.
Mamy nadzieję na przyspieszenie realizacji kontraktów zbrojeniowych po to, aby polski żołnierz jak najszybciej miał jak najlepszy sprzęt do swojej dyspozycji
— zaznaczył.
