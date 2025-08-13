„Trudno powiedzieć, co Donald Tusk rzeczywiście robi w tej sprawie. Mam wrażenie, że przede wszystkim pozoruje działania, ale na szczęście nie trzeba się skupiać na tym pozorancie. Mamy prezydenta Nawrockiego, który podejmuje realne działania” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Paweł Jabłoński. Były wiceminister spraw zagranicznych w ten sposób ocenia zaproszenie Karola Nawrockiego do telekonferencji z Donaldem Trumpem. Rozmowa, w której wzięli także udział europejscy liderzy, dotyczyła piątkowego spotkania prezydenta USA z Putinem na Alasce.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki reprezentował Polskę podczas wideorozmowy z udziałem prezydenta USA. Tematem rozmów była wojna na Ukrainie
Prezydent Karol Nawrocki reprezentował Polskę podczas wideorozmowy z udziałem prezydenta USA, który w piątek spotka się z Putinem na Alasce.
Myślę, że to jest bardzo wyraźny sygnał, że dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych partnerem do rozmów jest prezydent Karol Nawrocki, który z Donaldem Trumpem spotka się w Waszyngtonie za trzy tygodnie. To jest całkowicie naturalne, że w takiej sytuacji rozmawia się z tym, z kim chce się coś załatwić
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński z PiS. Polityk zauważa, że be z wątpienia rozmowy dotyczące toczącej się wojny na Ukrainie i znalezienia sposób zatrzymania będą toczyć się dalej.
Myślę, że to absolutnie nie jest koniec tych rozmów. W piątek będziemy mieli spotkanie na Alasce i prawdopodobnie po nich także przywódcy będą się wymieniali swoimi refleksjami, sugestiami, zastanawiali się, co dalej robić. Podejmowane będą istotne, jak sądzę, decyzje w zakresie polityki bezpieczeństwa, w zakresie dalszego przeciwstawiania się rosyjskiej agresji
— podkreśla nasz rozmówca.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki wziął udział w rozmowach m.in. z Trumpem. Przydacz o szczegółach: Kwestie bezpieczeństwa są dla nas najważniejsze
„Na szczęście nie trzeba się skupiać na tym pozorancie”
W tym samym czasie premier Donald Tusk wziął udział w zorganizowanej przez kanclerza Niemiec Friedricha Merza innej wideokonferencji. Do Berlina pojechał dziś także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Komunikacja ze strony kancelarii premiera jest dość chaotyczna, bo jeszcze wczoraj minister Adam Szłapka, rzecznik rządu, mówił, że to Donald Tusk będzie brał udział w tym wideospotkaniu z Donaldem Trumpem
— zauważa poseł Jabłoński, który nie ma wątpliwości, że ignorowanie Tuska przez amerykańską administrację ma swoje konkretne przyczyny.
Donald Tusk jest trochę sam sobie winny. Tymi dziecinnymi, a może nawet używając mocniejszych słów, gówniarskimi zachowaniami, jak ten „pistolecik” układany z rąk, czy opowieści, że Trump jest agentem rosyjskim, sobie nie pomógł i nie pomógł też Polsce. Nic na tym nie zyskał poza kilkunastoma lajkami na Twitterze. Polska natomiast na tym trochę straciła. Dobrze, że jest prezydent Nawrocki, który potrafi relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych utrzymywać
— stwierdza polityk Prawa i Sprawiedliwości. Rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska dotyczyły rzecz jasna sytuacji na Ukrainie oraz spotkania Trump-Putin. W czasie konferencji Tusk stwierdził, że berlińskie rozmowy były po to, aby poinformować prezydenta Trumpa, że się odbyły i co na nich mówiono.
Nie do końca widzę jakąś aktywność Donalda Tuska. Pamiętamy sytuację z tym pociągiem do Kijowa. Przywódcy, którzy tam się udali spędzili wprawdzie podróż w różnych przedziałach, wagonach, ale potem się w Kijowie się już spotkali. Łączyli się także zdalnie z Donaldem Trumpem. Zapytany o tę sytuację w telewizyjnym wywiadzie Donald Tusk powiedział, że w tej rozmowie w zasadzie to on się tylko przedstawił. Absolutnie nie miał nic do powiedzenia. To nie najlepiej świadczy o jego pomyśle na politykę międzynarodową i mówię to bardzo dyplomatycznie
— zauważa nasz rozmówca i dodaje, że Donald Tuska prowadzi w tej sprawie działania pozorowane.
Trudno powiedzieć, co on rzeczywiście robi w tej sprawie Donald Tusk. Mam wrażenie, że przede wszystkim pozoruje działania, ale na szczęście nie trzeba się skupiać na tym pozorancie. Mamy prezydenta Nawrockiego, który podejmuje realne działania
— podsumował poseł PiS Paweł Jabłoński.
3 września prezydent Karol Nawrocki będzie gościł w Białym Domu i spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Fala komentarzy w sieci: „Ależ to jest potwarz dla Tuska i pokazanie mu miejsca w szeregu”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737660-jablonski-na-szczescie-mamy-prezydenta-nawrockiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.