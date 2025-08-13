Szłapka: Po rozmowie z Trumpem będzie trzecie spotkanie ws. Ukrainy - z udziałem kilkunastu liderów europejskich, w tym Tuska

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował PAP, że po telekonferencji prezydenta USA Donalda Trumpa z liderami europejskimi, w której Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki, odbędzie się kolejne spotkanie z kilkunastoma liderami europejskimi - weźmie w nim udział premier Donald Tusk.

Szłapka przekazał, że ws. Ukrainy łącznie odbywają się trzy rozmowy. Pierwsza to spotkanie przeprowadzone w wąskim formacie liderów europejskich z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wziął w nim udział premier Donald Tusk. Podczas tej rozmowy omawiano stanowisko europejskie przed spotkaniem Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Nawrocki rozmawiał z Trumpem

Drugie spotkanie to telekonferencja liderów europejskich z Donaldem Trumpem i Zełenskim, na którym przedstawiano europejskie stanowisko. W tym spotkaniu Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Po tej rozmowie - jak powiadomił rzecznik rządu - zaplanowano trzecie spotkanie z kilkunastoma liderami europejskimi, w tym premierem Tuskiem.

