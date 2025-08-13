Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował PAP, że po telekonferencji prezydenta USA Donalda Trumpa z liderami europejskimi, w której Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki, odbędzie się kolejne spotkanie z kilkunastoma liderami europejskimi - weźmie w nim udział premier Donald Tusk.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki reprezentował Polskę podczas wideorozmowy z udziałem prezydenta USA. Tematem rozmów była wojna na Ukrainie
Szłapka przekazał, że ws. Ukrainy łącznie odbywają się trzy rozmowy. Pierwsza to spotkanie przeprowadzone w wąskim formacie liderów europejskich z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wziął w nim udział premier Donald Tusk. Podczas tej rozmowy omawiano stanowisko europejskie przed spotkaniem Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.
Nawrocki rozmawiał z Trumpem
Drugie spotkanie to telekonferencja liderów europejskich z Donaldem Trumpem i Zełenskim, na którym przedstawiano europejskie stanowisko. W tym spotkaniu Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
Po tej rozmowie - jak powiadomił rzecznik rządu - zaplanowano trzecie spotkanie z kilkunastoma liderami europejskimi, w tym premierem Tuskiem.
CZYTAJ TEŻ: Prezydent Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Fala komentarzy w sieci: „Ależ to jest potwarz dla Tuska i pokazanie mu miejsca w szeregu”
nt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737657-szlapka-lacznie-odbeda-sie-trzy-rozmowy-ws-ukrainy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.