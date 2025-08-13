Prezydent Karol Nawrocki reprezentował Polskę podczas telekonferencji z udziałem prezydenta USA. Odbyło się także drugie spotkanie z liderami europejskimi i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, bez udziału Donalda Trumpa, w którym wziął udział z kolei premier Donald Tusk. Wydarzenia te wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.
„Ależ to jest potwarz dla Tuska”
Na godz. 17 zaplanowana jest konferencja szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, a o godz. 18 - premiera Donalda Tuska.
W sieci zawrzało po rozmowach Karola Nawrockiego i Donalda Tuska!
Brawo Pan Prezydent Karol Nawrocki - Polska jest obecna!
— zaznaczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.
Bardzo dobra wiadomość!
— podkreślił Sławomir Dębski, były szef PISM.
Jak to było - one Donald is more then enough
— wskazał dziennikarz Cezary Gmyz.
Bardzo ważna sprawa. Polska reprezentowana przez Prezydenta uczestniczy w rozmowach o przyszłości i bezpieczeństwie regionu
— napisał Marcin Czapliński.
Ależ to jest potwarz dla Tuska i pokazanie mu miejsca w szeregu przez Donalda Trumpa. Poszedł do kąta jak uczniak
— oceniła poseł PiS Olga Semeniuk-Patkowska.
Tusk jak Natalia Janoszek. Ona niby gwiazda Bollywood, on niby znaczący polityk siedzący przy stole negocjacyjnym na telekonferencji z Prezydentem USA. Na całe szczęście mamy Prezydenta Nawrockiego
— twierdzi Jan Kanthak.
nt/X
