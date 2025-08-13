KOMENTARZE

Prezydent Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Fala komentarzy w sieci: "Ależ to jest potwarz dla Tuska i pokazanie mu miejsca w szeregu"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Sprawdź Karol Nawrocki / autor: Fratria/X
Prezydent Karol Nawrocki reprezentował Polskę podczas telekonferencji z udziałem prezydenta USA. Odbyło się także drugie spotkanie z liderami europejskimi i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, bez udziału Donalda Trumpa, w którym wziął udział z kolei premier Donald Tusk. Wydarzenia te wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki reprezentował Polskę podczas wideorozmowy z udziałem prezydenta USA. Tematem rozmów była wojna na Ukrainie

Ależ to jest potwarz dla Tuska”

Na godz. 17 zaplanowana jest konferencja szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, a o godz. 18 - premiera Donalda Tuska.

W sieci zawrzało po rozmowach Karola Nawrockiego i Donalda Tuska!

Brawo Pan Prezydent Karol Nawrocki - Polska jest obecna!

— zaznaczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

Bardzo dobra wiadomość!

— podkreślił Sławomir Dębski, były szef PISM.

Jak to było - one Donald is more then enough

— wskazał dziennikarz Cezary Gmyz.

Bardzo ważna sprawa. Polska reprezentowana przez Prezydenta uczestniczy w rozmowach o przyszłości i bezpieczeństwie regionu

— napisał Marcin Czapliński.

Ależ to jest potwarz dla Tuska i pokazanie mu miejsca w szeregu przez Donalda Trumpa. Poszedł do kąta jak uczniak

— oceniła poseł PiS Olga Semeniuk-Patkowska.

Tusk jak Natalia Janoszek. Ona niby gwiazda Bollywood, on niby znaczący polityk siedzący przy stole negocjacyjnym na telekonferencji z Prezydentem USA. Na całe szczęście mamy Prezydenta Nawrockiego

— twierdzi Jan Kanthak.

