Rząd przyjął projekt w sprawie dodatków mieszkaniowych dla służb mundurowych. Okazuje się jednak, że nie uwzględniono tam więzienników. „W związku z brakiem rozpoczęcia prac rządu Premiera Donalda Tuska wprowadzającym świadczenie mieszkaniowe również dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, Komitet Protestacyjny odwiesza Ogólnopolski Protest Więzienników” - poinformował szef NSZZ Solidarność Służby Więziennej Andrzej Kołodziejski na platformie X.
Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych
Rząd przyjął projekt dotyczący świadczeń mieszkaniowych dla służb mundurowych, które będą wynosić do 1800 zł miesięcznie
— poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.
Rozwiązania zawarte w projekcie dotyczą zakwaterowania funkcjonariuszy policji, SG, PSP, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, SOP i poprawy niektórych warunków pełnienia służby.
Okazuje się, że nie wszystkie służby mogły liczyć na poprawę warunków. Wśród wykluczonych znalazła się Służba Więzienna, która postanowiła odwiesić akcję protestacyjną - zawiesili ją w marcu br.
Więziennicy odwieszają protest
O sprawie poinformował na portalu X Andrzej Kołodziejski - Szef NSZZ Solidarność Służby Więziennej.
W związku z brakiem rozpoczęcia prac rządu Premiera Donalda Tuska wprowadzającym świadczenie mieszkaniowe również dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, Komitet Protestacyjny odwiesza Ogólnopolski Protest Więzienników
— napisał.
W rozmowie z dziennikarzem RMF FM Kołodziejski stwierdził, że nikt nikt z rządu się tym tematem nie interesuje.
Do dnia dzisiejszego nie mamy odpowiedzi, co tak naprawdę z tym się dzieje. Ani ze strony rządu, ani ze strony ministerstwa właściwie nie ma informacji. Zmienił się pan minister sprawiedliwości i też nie wykazuje żadnego zainteresowania tą 30-tys. formacją
— powiedział.
Kołodziejski dodał, że na 12 września planowana jest wielka manifestacja więzienników w Warszawie.
xyz/RMF FM/X/PAP
