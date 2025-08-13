„W dniu wczorajszym, zgodnie z zapowiedzią, złożyłem w porozumieniu z kierownictwem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie [KPO] przede wszystkim przez Donalda Tuska” – powiedział Jacek Sasin na konferencji prasowej z Michałem Wójcikiem i Jackiem Sasinem.
„Żurek bagatelizuje sprawę”
Przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak zaznaczył, że „Waldemar Żurek został nową twarzą Donalda Tuska do spraw walki z opozycją, ale jako minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny ma wciąż szansę, żeby udowodnić, że nie jest wyłącznie wtyczką polityczną Tuska w Ministerstwie Sprawiedliwości”.
Ta szansa dotyczy tego, żeby prokuratura, która jest podległa Prokuratorowi Generalnemu, zajęła się sprawą afery KPO. To jest gigantyczna afera, gdyż można ją porównać z aferą taśmową Tuska z 2013 r. Mogło dojść do malwersacji o olbrzymiej skali, ponad mld zł. Żeby to wszystko wyjaśnić należy zaangażować prokuraturę
— zaznaczył były minister obrony narodowej.
Tymczasem minister Żurek bagatelizuje sprawę i mówi, że to są drobnostki, że w zasadzie nic się nie stało. Tak jest zarobiony w sprawach prześladowania opozycji, że nie ma czasu, żeby zająć się przestępcami. Musi powstać specjalny zespół w prokuraturze, który zajmie się wyjaśnianiem tej sprawy. Oczywiście my, Prawo i Sprawiedliwość, jako opozycja będziemy również tę sprawę wyjaśniać. Niewątpliwie za Aferę KPO odpowiada Donald Tusk
— mówił Mariusz Błaszczak.
„Potworny cios wizerunek Polski”
Poseł PiS Michał Wójcik wskazał, że „wybuchła gigantyczna afera Koalicji Obywatelskiej, koalicji rządzącej Polską Afera KPO”.
To jest potworny cios w wizerunek Polski. Nigdy takiej sytuacji nie było przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i nigdy takiej sytuacji nie było, żeby wyśmiewano Polskę w różnych mediach zagranicznych. To jest afera Donalda Tuska, afera koalicji rządowej
— podkreślił.
Jestem zaskoczony i zdumiony tym, że Pan minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny mówi, że to drobnostka - bodaj tak powiedział - drobiazg ta afera. No to, co nie jest drobnostką, jeżeli 1 mld 200 mln nie ma znaczenia dla ministra Żurka. Więc tu jest jakaś gigantyczna ustawka, która ma cechy państwa mafijnego. My nie chcemy czegoś takiego i jako odpowiedzialna opozycja, mówimy dzisiaj dosyć tego, sprawdzamy
— zaznaczył Michał Wójcik.
Zawiadomienie do prokuratury
Poseł PiS Jacek Sasin powiedział, że „nie tylko mówimy o tym głośno, nie tylko będziemy domagać się wyjaśnienia tej sprawy do końca, ale liczymy tu bardzo na wsparcie mediów, że tej sprawy nie odpuszczą”.
Wczoraj, zgodnie z zapowiedzią, złożyłem - w porozumieniu z kierownictwem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie, przede wszystkim przez Donalda Tuska, bo Tusk nie może udawać, że ta sprawa go nie dotyczy
— wskazał.
Nie może, jak zwykle, zwalać odpowiedzialności na innych, na urzędników najlepiej niskiego szczebla, średniego szczebla, tych, którzy nie są politycznymi urzędnikami, a to urzędnicy wykonują polityczne decyzje swoich przełożonych: Premiera i odpowiednich ministrów
— podkreślił.
To zawiadomienie dotyczy niedopełnienia obowiązku przez Donalda Tuska - nie ukształtowania w taki sposób nadzoru nad tymi działaniami, które były działaniami wysoce korupcjogennymi i ta świadomość w rządzie musiała być, że tutaj zachodzi szczególna obawa o przejrzystość przyznawania tych dotacji
— mówił Jacek Sasin.
