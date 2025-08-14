Tusk miał "odchudzić" rząd. Gabinet... nadal rozdęty! "W niektórych resortach brakuje rąk do pracy"; "Zapowiedzi nieco na wyrost"

Lipcowa rekonstrukcja rządu miała wiązać się także z redukcją liczby wiceministrów o 20 procent. Tymczasem zbliżamy się do połowy sierpnia, a Rada Ministrów liczy 106 osób, kiedy przed rekonstrukcją były to 122 osoby - podaje Wirtualna Polska. „Według zapowiedzi rzecznika rządu lista wiceministrów do dymisji powinna być znana od niemal dwóch tygodni, a nie jest, co potwierdziliśmy w Kancelarii Premiera”-czytamy.

24 lipca, czyli w dzień rekonstrukcji rządu, rzecznik gabinetu Donalda Tuska Adam Szłapka był w rozmowie z TVN24 pytany o to, kiedy poznamy listę nazwisk wiceministrów, którzy pożegnają się ze stanowiskami. Zapowiadał wówczas, że będzie to „początek lub środek przyszłego tygodnia”, czyli 28-30 lipca. Nic takiego się jednak nie stało. Wirtualna Polska podaje, że takiej listy wciąż nie ma, co serwis potwierdził w Kancelarii Premiera.

Kto już wyleciał z pracy?

Proces „odchudzenia” rządu przebiega bardzo powoli. W MSZ nie pracuje już Andrzej Szejna, który wcześniej przez wiele tygodni był „urlopowany”, co miało związek z doniesieniami medialnymi na temat jego problemów osobistych.

Z MS pożegnała się rekomendowana przez Polskę 2050 Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Maciej Duszczyk, choć wciąż jest podsekretarzem stanu w MSWiA, zapowiadał niedawno odejście z resortu.

Przedstawiciele wszystkich partii koalicyjnych w nieoficjalnych rozmowach z WP przyznają, że ich zdaniem zapowiedzi cięć wśród wiceszefów ministerstw były „nieco na wyrost”

— czytamy na WP.pl.

Jeśli chodzi o wiceministrów, to rekonstrukcja ma być „krocząca”. Przedstawiciele obozu rządzącego mówią w rozmowie z WP.pl, że w kolejnych tygodniach może nastąpić jeszcze kilka zmian, jednak nie ma co spodziewać się „wielkiego wydarzenia”.

W niektórych resortach brakuje rąk do pracy - przyznaje w rozmowie z WP jeden z członków rządu.

— czytamy.

Myślę, że naprawdę nie mamy przerostu na poziomie wiceministrów. Nie wykluczam drobnych korekt, ale rewolucji się nie spodziewam - komentuje jeden z polityków KO

— pisze WP.pl.

Ile osób liczy dziś rząd?

Przed lipcową rekonstrukcją liczba konstytucyjnych ministrów wynosiła 26 osób, teraz jest ich 21.

Tuż przed rekonstrukcją rządu portal Konkret24 wyliczył, że w skład rządu wchodziło wówczas 27 osób (premier i 26 ministrów) oraz 95 wiceministrów. To oznacza, że przed rekonstrukcją rząd liczył 122 osoby

— zwraca uwagę Wirtualna Polska.

Obecnie mamy 21 ministrów, 84 wiceministrów, w tym również sekretarzy i podsekretarzy stanu w KPRM plus premiera – łącznie 106 osób, a więc rząd „odchudzono” o nieco ponad 13 proc.

Warto zaznaczyć, że niektórzy ministrowie trafili do KPRM w randze sekretarzy i podsekretarzy stanu. Są to na przykład Katarzyna Kotula czy Marzena Okła-Drewnowicz.

