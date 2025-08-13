Portal DEMAGOG postanowił ocenił wpis Donalda Tuska, który twierdzi, że prezydent Karol Nawrocki nie chce tańszego prądu dla Polaków jako manipulację. „Prezydent Karol Nawrocki popiera obniżkę cen energii, ale sprzeciwia się zmniejszeniu odległości wiatraków, uznając połączenie tych kwestii w jednej ustawie za szantaż. Zapowiedział własny projekt zamrożenia cen. Wpis Donalda Tuska pomija ten kontekst” - czytamy uzasadnienie.
Tańszy prąd dla Polaków
Prezydent Karol Nawrocki zapowiadał w kampanii wyborczej prezydenckie ustawy. Jedną z nich miała być taka, która obniży prąd dla Polaków. Koalicja rządząca chciała wykorzystać obietnicę głowy państwa i przygotował nowelizację ustawy wiatrakowej. Ekipa Tuska postanowiła wrzucić do środka zamrożenie cen energii do końca 2025 roku. Jednak razem z tym rząd chciał zmniejszyć minimalną odległość stawiania wiatraków prądotwórczych od domów Polaków.
Prezydent Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze tej ustawy, ale nie zamierza oszukiwać rodaków i wraz ze swoją kancelarią przygotuje projekt ustawy. Z tą różnicą, że nie będą w niej zawarte niekorzystne wrzutki. Obóz lewicowo-liberalny przypuścił medialny atak na głowę państwa. Lewicowi politycy i ich sympatycy postanowili zagrać kartą, iż prezydent nie dotrzymuje obietnic i nie chce dla Polaków tańszego prądu. Wśród krytyków nie mogło oczywiście zabraknąć premiera Donalda Tuska, który zamieścił na portalu X wpis.
Prezydent Nawrocki obiecał tani prąd i w związku z tym postanowił zawetować ustawę gwarantującą… tani prąd. Czego nie rozumiecie?
— napisał.
Demagog o manipulacji Tuska
Wpis Donalda Tuska ocenił portal DEMAGOG.
Prezydent Karol Nawrocki popiera obniżkę cen energii, ale sprzeciwia się zmniejszeniu odległości wiatraków, uznając połączenie tych kwestii w jednej ustawie za szantaż. Zapowiedział własny projekt zamrożenia cen. Wpis Donalda Tuska pomija ten kontekst
— czytamy we wpisie na portalu X.
Jan Molski zdecydowanie lepiej podsumował wypociny premiera.
To jest manipulacja? Przecież to ordynarne kłamstwo
— napisał.
