Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej zawiesił wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie w czynnościach służbowych do dnia 1 listopada 2025 r. Potwierdziły się tym samym informacje podane przez portal wPolityce.pl. Sędzia została wcześniej zatrzymana przez policję, gdy jechała przez miasto samochodem marki Porsche. Zgodnie z uzasadnieniem decyzji SN o zawieszeniu, sędzia miała prowadzić samochód pod wpływem narkotyków lub w stanie nietrzeźwości.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. Jest decyzja Sądu Najwyższego ws. wiceprezes SO w Szczecinie! Sędzia została zawieszona do 1 listopada 2025
W uzasadnieniu do decyzji o zawieszeniu wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie w czynnościach służbowych czytamy, że została ona podjęta ze względu na „na dobro wymiaru sprawiedliwości”.
Sędzia Sądu Okręgowego w […], została w dniu 31 lipca 2025 r. zatrzymana wobec podejrzenia popełnienia występku z art. 178a § 1 k.k.
— czytamy w uzasadnieniu decyzji SN.
Artykuł 178a par. 1 Kodeksu karnego dotyczy prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.
Sędzia schwytana na gorącym uczynku
Jak informuje SN, zarządzenie o zawieszeniu sędziego oznacza natychmiastowe odsunięcie go od wykonywania obowiązków służbowych.
Co do zasady takie zarządzenia są wydawane przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. Stosowanie tej instytucji uzasadnia, można powiedzieć usprawiedliwia, wyłącznie potrzeba bezpośredniego, natychmiastowego odsunięcia sędziego od pełnienia przez niego służby sędziowskiej
— czytamy w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego, w którym jasno wskazuje się, że sędzia został schwytany na gorącym uczynku.
Pierwsza z przesłanek skorelowana jest z sytuacją zatrzymania sędziego z powodu schwytania go na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, o której mowa w zdaniu drugim art. 181 Konstytucji RP. Ten przepis Konstytucji RP pozwala wówczas na zatrzymanie sędziego, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania
— brzmi uzasadnienie.
Kokaina
Uchwała SN mówi o „domniemaniu dokonania czynu” przez sędziego, którego przyjęcie jest uzasadnione w świetle okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.
Poza sporem jest, że w dniu 31 lipca 2025 r. w […], X. Y. - sędzia Sądu Okręgowego w […], kierująca pojazdem mechanicznym marki P. o nr rejestracyjnym […], została zatrzymana, gdyż stwierdzono, iż znajduje się pod wpływem środków odurzających. Wynik badania próbek śliny był dodatni, wskazujący na obecność substancji psychoaktywnej z grupy kokaina. Z opinii sporządzonej w dniu 2 sierpnia 2025 r. przez Zakład Toksykologii Klinicznej i Sądowej Katedry Medycyny Sądowej PUM, wynika iż we krwi pobranej od X. Y. - sędziego Sądu Okręgowego w […], w dniu 31 lipca 2025 r. , o godz. 20:57, o godz. 21:32 i o godz. 21:57, stwierdzono obecność kokainy w takim stężeniu, iż należy przyjąć, że znajdowała się pod wpływem środka odurzającego, w rozumieniu art. 178a § 1 k.k., także w chwili prowadzenia pojazdu mechanicznego
— podkreśla Sąd Najwyższy.
CZYTAJ TAKŻE: Sędzia ze Szczecina zatrzymana przez policję. Nieoficjalnie: Miała prowadzić samochód pod wpływem narkotyków
koal/sn.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737643-sn-zawiesil-sedzie-so-w-szczecinie-wykryto-narkotyki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.