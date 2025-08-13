„Takiego pożaru wizerunkowego Platforma Obywatelska chyba jeszcze nie miała, bo afera nie jest mała, tylko gigantyczna. Przypominają się czasy jeszcze z poprzednich rządów Donalda Tuska i sławetne ośmiorniczki” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Jarosław Wieczorek.
Jarosław Wieczorek zaznaczył, że „w tej chwili Polacy obserwują wyjątkowo ohydny spektakl ukazujący, jak marnotrawiona jest inwestycja w przyszłość obywateli”.
Przeznaczanie środków z KPO na jachty, sauny, solaria, kluby dla swingersów, na chwilówki, to wszystko ukazuje, że tam nie ma za grosz przyzwoitości. Po drugie nie ma też żadnego pilota, żadnej koordynacji. Nie ma nikogo, kto mógłby dzisiaj stanąć przed kamerami i powiedzieć: „Szanowni Polacy, my was strasznie przepraszamy, że byliśmy tak pazerni i rozdajemy te pieniądze naszym znajomym i kolegom”…
