Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na platformie X materiał promujący przedmiot: edukacja zdrowotna. To kolejny szkodliwy pomysły, który wychodzi spod ręki Barbary Nowackiej. Przedmiot nie jest obowiązkowy. Do 25 września br. można wypisać z niego dziecko, inaczej będzie musiało uczęszczać na zajęciach. „Łączymy kropki i nie jesteśmy w stanie znaleźć innej odpowiedzi niż ta, którą wskazał poseł Ćwik, dlaczego ta kobieta dalej kompromituje polską edukację” - skomentował poseł PiS Dariusz Matecki.
Nowacka chwali się edukacją zdrowotną
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na platformie X materiał, gdzie szef resortu Barbara Nowacka zachwala nowy przedmiot szkolny. Edukacja zdrowotna zadebiutuje od nowego roku szkolnego i zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Pomysł wzbudza olbrzymie kontrowersje i jest nazywany próbą indoktrynacji młodzieży. Oczywiście na modłę lewicową. Do 25 września można wypisać dziecko z tego przedmiotu, jeżeli się tego nie zrobi to automatycznie będzie ono musiało uczęszczać na zajęcia.
Już od 1 września do szkół wchodzi nowy przedmiot - edukacja zdrowotna! Zajęcia będą dotyczyły wszystkich aspektów zdrowia człowieka na różnych etapach życia. To praktyczna wiedza i umiejętności, które mają realne znaczenie w codziennym życiu
— napisano.
To nie pierwszy szkodliwy pomysł, jaki wychodzi spod ręki Nowackiej. Wcześniej minister usunęła zadania domowe. Jej resort zaliczył także olbrzymią kompromitację przy wydawaniu tegorocznych matur. Niedawno okazało się, że Nowacka chciała drastycznie obciąć liczbę lektur szkolnych.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Marcin Józefaciuk próbuje bronić pomysłów Nowackiej: „Ograniczenie lektur nie oznacza rezygnacji z całości lektur”
Komentarze do szkodliwego tworu Nowackiej
Działania minister Nowackiej są szeroko komentowane na platformie X.
Łączymy kropki i nie jesteśmy w stanie znaleźć innej odpowiedzi niż ta, którą wskazał poseł Ćwik, dlaczego ta kobieta dalej kompromituje polską edukację
— napisał poseł PiS Dariusz Matecki.
Pani Minister Nowacka zrobiła ze szkoły klub dyskusyjny. Tymczasem dzieciom przydałoby się wpojenie, że bez pracy, konsekwencji i cierpliwości nie osiągnie się oczekiwanych celów
— skomentował były poseł PiS Paweł Lisiecki.
Przypominam, że na szczęście przedmiot ten nie będzie obowiązkowy i o ewentualnym uczestnictwie dziecka w zajęciach będą decydowali rodzice
— napisał doradca byłego prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Poboży.
Wy się tym jeszcze chwalicie? XD
— dworuje Jan Molski.
Mam nadzieję, że młodzież nagra komórkami jak bezwartościowe treści są tam im przekazywane i przez amatorów, którzy nie wiedzą o zdrowiu prawie nic, sami będąc totalnym zaprzeczeniem zdrowych nawyków
— skomentował ExplicitePL.
