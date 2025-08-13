Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz znajduje się w centrum afery z KPO. Jest szefem resortu, który rozdysponowuje środki. W Super Expressie pojawił się artykuł o minister funduszy i polityki regionalnej. „Po aferze z KPO szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przerwała urlop i wróciła do Polski, by tłumaczyć się premierowi. Wczoraj rano jej samolot z Doha wylądował w Warszawie. Przy samolocie czekała specjalna limuzyna, która zawiozła minister do saloniku dla vipów, gdzie dostarczono jej bagaż. Za to iście gwiazdorskie traktowanie na lotnisku zwykły podatnik zapłaciłby fortunę” - czytamy w artykule „SE”. Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała odpowiedziała na zarzuty wpisem na platformie X. „No nie mogę się po prostu pohamować. Opary absurdu polityczno-medialnego sięgają kosmosu. Super Express pisze, że wróciłam z urlopu za pieniądze państwowe. ( nieprawda - wróciłam na własne życzenie i za własne pieniądze!)” - odpowiedziała.
Super Express o Pełczyńskiej-Nałęcz
W Super Expressie pojawił się artykuł o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Polityk Polski 2050 jest twarzą rządowej afery związaną z funduszami Krajowego Planu Odbudowy. Skandalem żyje cała Polska, a to dopiero początek, gdyż 25 sierpnia poznamy, na jakie projekty poszły pieniądze w dziedzinie kultury.
Zwykły Polak za taki luksus zapłaciłby 1600 złotych! Po aferze z KPO szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przerwała urlop i wróciła do Polski, by tłumaczyć się premierowi. Wczoraj rano jej samolot z Doha wylądował w Warszawie. Przy samolocie czekała specjalna limuzyna, która zawiozła minister do saloniku dla vipów, gdzie dostarczono jej bagaż. Za to iście gwiazdorskie traktowanie na lotnisku zwykły podatnik zapłaciłby fortunę. A ministra? - Usługę dla minister zlecił resort – zdradza nasz informator
— czytamy w artykule „SE”.
Pelczyńska-Nałęcz odpowiada na zarzuty
Na reakcję minister nie trzeba było długo czekać. Pełczyńska-Nałęcz zamieściła na portalu X wpis, w którym broni się i przy okazji atakuje polityków PiS.
No nie mogę się po prostu pohamować. Opary absurdu polityczno-medialnego sięgają kosmosu. Super Express pisze, że wróciłam z urlopu za pieniądze państwowe. ( nieprawda - wróciłam na własne życzenie i za własne pieniądze!). Ale główny news: na lotnisku czekał na mnie ochroniarz i limuzyna. Posłowie PiS dają do tego pałające świętym oburzeniem komentarze. A na zdjęciu? Po prostu mój syn i moja osobista domowa „limuzyna” - Skoda Octavia
— skomentowała.
Pełczyńska-Nałęcz nie dostrzega prawdy?
Komentatorzy życia politycznego odnieśli się do sprawy na portalu X.
Pani naprawdę zdaje się udawać, że nie zna Tuska? Kierownik postanowił za waszą wspólną aferę poświęcić Panią i to jest dopiero początek
— stwierdził Błażej Poboży.
Nic Pani nie rozumie, dlatego nie jest Pani politykiem. To jest element zemsty Donalda Tuska na obozie Hołowni i na Pani osobiście
— skomentował dziennikarz i twórca Marek Miśko.
Ja rozumiem oburzenie, bo artykuł z czapy i jest obrzydliwy, bo to atak na pania głównie wychodzący z Pani środowiska, ale wszędzie ten PiS trzeba wsadzać? To już jakiś obłęd czy co?
— napisał Jan Molski.
