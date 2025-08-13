„Gdyby [prezydent] zapytał mnie o zdanie, ja bym powiedziała, aby zawetować bez litości, bo to, co w ustawie [wiatrakowej] zostało zaprojektowane, to jest, mówiąc krótko, gruby skandal” - powiedziała na antenie Radia Wnet Anna Trzeciakowska, była minister środowiska i ekspert ds. energetyki.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapytany w Studiu PAP, czy nowelizacja tzw. ustawy wiatrakowej zostanie podpisana, zaznaczył, że zamrożenie cen prądu jest dla prezydenta „rzeczą oczywistą”, jednak włączenie tego elementu do ustawy dotyczącej wiatraków, stawia jego zdaniem prezydenta w „niezręcznej sytuacji”.
Na pewno to rozwiązanie nie zyska akceptacji pana prezydenta. W tej chwili trwają rozmowy w kancelarii prezydenta i niedługo przedstawimy nasze rozwiązanie
— zapowiedział.
„Zawetować bez litości”
Do tej kwestii odniosła się Anna Trzeciakowska, była minister środowiska i ekspert ds. energetyki na antenie Radia Wnet w rozmowie z Łukaszem Jankowskim.
Gdyby [prezydent] zapytał mnie o zdanie, ja bym powiedziała, aby zawetować bez litości, bo to, co w ustawie [wiatrakowej] zostało zaprojektowane, to jest, mówiąc krótko, gruby skandal
— podkreśliła.
Anna Trzeciakowska wskazała, że przewidywane w projekcie ustawy zmniejszenie odległości wiatraków od infrastruktury krytycznej, takiej jak drogi krajowe czy wojskowe lotniska, jest krokiem w złym kierunku, zwłaszcza w obliczu aktualnych zagrożeń.
Zwróciła również uwagę na potencjalnie niewielkie korzyści finansowe, jakie miałyby rzekomo wypływać z tej ustawy, wskazując na spadek wartości nieruchomości sąsiadujących z wiatrakami jako istotny czynnik tłumiący realne korzyści dla mieszkańców.
To jest po prostu niewyobrażalne, że dobro inwestorów ma być ważniejsze niż dobro nas i bezpieczeństwo przede wszystkim nas wszystkich
— dodała.
