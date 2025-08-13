„Sprawą muszą zająć się służby, ponieważ pani minister mówiła o resorcie i tu rzeczywiście uważam, że pani minister może mieć rację. W samym Ministerstwie Funduszy do tej korupcji mogło nie dojść. To są urzędnicy wieloletni. Oni również byli w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości. To są eksperci. Natomiast odpowiedzialność polityczna spada na tych, którzy mieli tego przypilnować, czyli bezpośrednio na kierownictwo resortu i tych, którzy te środki przydzielali” - tak aferę KPO skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Grzegorz Puda.
Nie milkną echa afery związanej z Krajowym Planem Odbudowy. Donald Tusk oskarżył o nią… Prawo i Sprawiedliwość. Tę kwestię omówił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Grzegorz Puda.
Widać doskonale, że w rządzie jest kryzys, potykają się…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737624-tylko-u-nas-puda-afera-kpo-musza-zajac-sie-sluzby