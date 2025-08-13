Wiceszef MON Cezary Tomczyk uważa, że jeśli w kwestii zakończenia wojny Ukraina zostanie poniżona i „zmuszona do jakiegoś rodzaju kapitulacji”, to w pierwszej kolejności będzie to porażka Polski, a w drugiej - prezydenta Karola Nawrockiego, który w kampanii mówił o swoich „wyjątkowych” relacjach z USA.
W najbliższy piątek, 15 sierpnia, prezydent USA Donald Trump USA spotka się na Alasce z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, z którym będzie rozmawiał o wojnie na Ukrainie. Z zapowiedzi wynika, że omawiana będzie wymiana terytoriów między Rosją i Ukrainą, choć ostatecznie Trump chce doprowadzić do spotkania szefów obu tych państw. Rzeczniczka prezydenta USA Karoline Levitt stwierdziła, że choć możliwe jest, że spotkanie zaowocuje propozycją układu, to Trump zamierza głównie wysłuchać tego, co Putin ma do powiedzenia.
Do negocjacji ws. wojny w rozmowie z Polsat News odniósł się wiceszef MON Cezary Tomczyk, nawiązując do prezydenta Nawrockiego.
Ja się dzisiaj pytam i to jest to jest pytanie, które uważam, jest fundamentalne z punktu widzenia naszych interesów. Gdzie w sprawie Ukrainy i w związku z tym racji stanu Rzeczpospolitej Polskiej jest prezydent Nawrocki? Bo on jest głową państwa, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, jest człowiekiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo z punktu widzenia też rozdziału kompetencji, jeżeli chodzi o sprawy NATO-wskie. Jeżeli Ukraina zostanie poniżona, jeżeli Ukraina będzie musiała być zmuszona do jakiegoś rodzaju kapitulacji, to w pierwszej kolejności będzie to gigantyczna porażka Rzeczpospolitej, a w drugiej porażka prezydenta Nawrockiego
— stwierdził Cezary Tomczyk.
Ale prezydent Nawrocki rządzi raptem 7 dni, więc nie wiem, czy to jest sens obarczać go odpowiedzialnością za tak długi proces
— wskazał Marcin Fijołek.
„Sam mówił o wyjątkowych relacjach z USA”
Prezydent Nawrocki całą swoją kampanię zbudował, mówiąc o tym, że jego stosunki ze Stanami Zjednoczonymi będą kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Więc jeżeli spojrzymy na mapę Europy, i chciałbym, żeby to każdy gdzieś sobie nawet w wolnej chwili zrobił. To wiemy, gdzie jest Ukraina, gdzie jest Rosja i gdzie jest Polska. I Ukraina dzisiaj w związku z tym, że ma na froncie zaangażowanych pół miliona żołnierzy, którzy walczą z Rosjanami, powiedzmy sobie wprost, zabijają codziennie tysiące Rosjan, którzy próbują najechać Ukrainę i robią to przy wykorzystaniu zachodniego sprzętu i robią to, co na pewno jest częścią polskiej racji stanu. Więc jeżeli prezydent Nawrocki nie wykorzysta swoich stosunków z Ameryką, jak sam mówi, wyjątkowych i dojdzie do tego, że Ukraina będzie musiała podpisać jakiś akt kapitulacji, to będzie gigantyczny problem dla całej Rzeczpospolitej na wiele lat
— tłumaczył wiceszef MON.
Ale tego możemy się spodziewać? Takie są wasze raporty wewnętrzne, które mówią o możliwych efektach spotkania Trump-Putin?
— dopytywał redaktor prowadzący.
Wiemy, jakie są oczekiwania Rosji. Putin mówi o tym wprost. Zresztą jego kolega Viktor Orban mówi mniej więcej to samo. Wiemy, jakie są oczekiwania Europy, żeby był sprawiedliwy pokój, żeby Ukraina była częścią tego porozumienia. Bo trudno mówić o Ukrainie bez Ukrainy. Przecież my mamy te historyczne konotacje. Chcielibyśmy być potraktowani w taki sposób, żeby pokój, który miałby dotyczyć na przykład Polski, był decydowany bez Polski, tak jak to miało miejsce np. w Teheranie. Jak to się skończyło? Przecież przez dziesiątki lat płacimy historyczną cenę za to wszystko, co się stało
— mówił Tomczyk.
Moralne racje, co do których się absolutnie podpisuję, ponieważ ta historia nic o nas bez nas jest oczywista dla każdego, kto zna polską historię. Ale są też twarde fakty i twarde rzeczy
— wskazał Marcin Fijołek.
Właśnie dlatego nie chodzi tutaj o kwestie moralnych przekonań, tylko kwestie siły. Dzisiaj siła jest po stronie Stanów Zjednoczonych i Europy, która ma razem ze Stanami i w ramach NATO dużo większy potencjał militarny niż ma Rosja. I my te możliwości dzisiaj mamy i możemy z nich skorzystać. Ale jak to będzie wyglądało? To będzie zależało między innymi właśnie od prezydenta Nawrockiego
— stwierdził wiceminister obrony narodowej.
