Wideo

Poczucie humoru Tuska? Dobra mina do złej gry Pełczyńskiej-Nałęcz. Reaguje na szpile od premiera: Odbieram to z dystansem do siebie

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Posiedzenie rządu / autor: PAP/Paweł Supernak
Posiedzenie rządu / autor: PAP/Paweł Supernak

Afera z KPO rozpala opinię publiczną do czerwoności. Jedną z jej twarzy jest minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która była gościem programu „Graffiti” na antenie Polsat News. Polityk Polski 2050 została zapytana o słowa premiera, który podczas posiedzenia rządu zwrócił się do dziennikarzy: „Wszystkie aparaty na panią minister”. Minister stwierdziła, że było to zwykłe poczucie humoru. „Nie jestem od tego, żeby oceniać szefa rządu. Odbieram to naprawdę z dystansem do siebie. Poczucie humoru i humoru nie krytykuje. Czy kogoś bawi, czy kogoś nie bawi, to już pozostawiam słuchaczom” - powiedziała.

Afera z KPO

Nie milkną echa afery ze środkami z KPO. W ramach programu HoReCa przyznano pieniądze na mnóstwo absurdalnych pomysłów: w tym jachty, ekspresy do kawy, solaria czy szkolenia dla dzieci prowadzone przez kebab. W dodatku beneficjentami w dużej mierze są osoby związane z obecną ekipą rządzącą.

25 sierpnia dowiemy się dokładnie na co poszły środki w dziedzinie kultury. Ale można się spodziewać, że dojdzie do porównywalnego lub nawet większego skandalu.

Warto także przypomnieć, że KPO to w dużej mierze pożyczki, które wszyscy Polacy będą spłacać z odsetkami do 2058 roku.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Napięcie w koalicji po wybuchu afery KPO coraz większe. Tak Tusk przywitał się z Pełczyńską-Nałęcz. „Wszystkie aparaty na panią minister”

Pełczyńska-Nałęcz o słowach Tuska

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była gościem programu „Graffiti” na antenie Polsatu. Minister funduszy i polityki regionalnej została zapytana o słowa premiera. Donald Tusk podczas posiedzenia rządu rzucił do dziennikarzy, żeby skupili uwagę na Pełczyńskiej-Nałęcz.

Wszystkie aparaty na panią minister

— powiedział.

Dziennikarz zapytał czy to była „celna złośliwość” i jak Pełczyńska-Nałęcz to odebrała.

Jako poczucie humoru

— stwierdziła.

Minister została dopytana czy takie słowa Tuska powinny w ogóle paść.

Nie jestem od tego, żeby oceniać szefa rządu. Odbieram to naprawdę z dystansem do siebie. Poczucie humoru i humoru nie krytykuje. Czy kogoś bawi, czy kogoś nie bawi, to już pozostawiam słuchaczom

— dodała.

Dziennikarz drążył temat dalej i zapytał czy nie jest to raczej złośliwość ze strony premiera, który ma Pełczyńskiej-Nałęcz za złe, że narobiła dużego problemu rządowi.

Ja tego tak nie odczytuję

— zakończyła.

CZYTAJ TAKŻE:

Nowy spot PiS! „KPO to kredyt, który latami będziemy spłacać my wszyscy. KPO, czyli Kasa Platformy Obywatelskiej”

Chyba nie takiej szczerości oczekuje od niego Tusk. Siemoniak przyznaje: Do służb nie docierały informacje o nieprawidłowościach ws. KPO

Korupcja przy wydatkowaniu 1,2 mld zł z KPO to wg ministra Żurka drobiazg. „Rządzącym nie uda się zamieść tej afery pod dywan”

xyz/X/Polsat

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych