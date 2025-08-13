Afera z KPO rozpala opinię publiczną do czerwoności. Jedną z jej twarzy jest minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która była gościem programu „Graffiti” na antenie Polsat News. Polityk Polski 2050 została zapytana o słowa premiera, który podczas posiedzenia rządu zwrócił się do dziennikarzy: „Wszystkie aparaty na panią minister”. Minister stwierdziła, że było to zwykłe poczucie humoru. „Nie jestem od tego, żeby oceniać szefa rządu. Odbieram to naprawdę z dystansem do siebie. Poczucie humoru i humoru nie krytykuje. Czy kogoś bawi, czy kogoś nie bawi, to już pozostawiam słuchaczom” - powiedziała.
Afera z KPO
Nie milkną echa afery ze środkami z KPO. W ramach programu HoReCa przyznano pieniądze na mnóstwo absurdalnych pomysłów: w tym jachty, ekspresy do kawy, solaria czy szkolenia dla dzieci prowadzone przez kebab. W dodatku beneficjentami w dużej mierze są osoby związane z obecną ekipą rządzącą.
25 sierpnia dowiemy się dokładnie na co poszły środki w dziedzinie kultury. Ale można się spodziewać, że dojdzie do porównywalnego lub nawet większego skandalu.
Warto także przypomnieć, że KPO to w dużej mierze pożyczki, które wszyscy Polacy będą spłacać z odsetkami do 2058 roku.
Pełczyńska-Nałęcz o słowach Tuska
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była gościem programu „Graffiti” na antenie Polsatu. Minister funduszy i polityki regionalnej została zapytana o słowa premiera. Donald Tusk podczas posiedzenia rządu rzucił do dziennikarzy, żeby skupili uwagę na Pełczyńskiej-Nałęcz.
Wszystkie aparaty na panią minister
— powiedział.
Dziennikarz zapytał czy to była „celna złośliwość” i jak Pełczyńska-Nałęcz to odebrała.
Jako poczucie humoru
— stwierdziła.
Minister została dopytana czy takie słowa Tuska powinny w ogóle paść.
Nie jestem od tego, żeby oceniać szefa rządu. Odbieram to naprawdę z dystansem do siebie. Poczucie humoru i humoru nie krytykuje. Czy kogoś bawi, czy kogoś nie bawi, to już pozostawiam słuchaczom
— dodała.
Dziennikarz drążył temat dalej i zapytał czy nie jest to raczej złośliwość ze strony premiera, który ma Pełczyńskiej-Nałęcz za złe, że narobiła dużego problemu rządowi.
Ja tego tak nie odczytuję
— zakończyła.
