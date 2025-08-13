„Pieniądze unijne, które miały być przeznaczone na rozwój Polski po pandemii, rząd Tuska roztrwonił na jachty, solaria, receptury piwa, klub swingersów czy muzeum ziemniaka. To ponad miliard złotych. Duża część tych środków trafiła do ludzi związanych z Platformą Obywatelską” – podkreślił lektor w nowym spocie PiS.
Żona posła Łąckiego uzyskała ponad milion złotych dotacji. 400 tysięcy złotych wpłynęło na hotel, którym zarządza żona Włodzimierza Czarzastego. A pół miliona złotych otrzymała kandydatka do rady powiatu mławskiego z ramienia PO
— wymienił lektor.
„KPO, czyli Kasa Platformy Obywatelskiej”
Sami posłowie PO przyznają, że ich znajomi dostali wysokie dotacje
— podkreślono w nagraniu.
KPO to kredyt, który latami będziemy spłacać my wszyscy. KPO, czyli Kasa Platformy Obywatelskiej
— wskazał lektor.
nt/X
