Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737613-jest-akt-oskarzenia-6-osob-ws-podpalen-w-gdyni-i-markach

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.