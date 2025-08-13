Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec sześciu członków zorganizowanej grupy przestępczej, która miała dokonywać aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Akt oskarżenia dotyczy m.in. podpaleń w Gdyni i Markach. Oskarżeni to trzej obywatele Polski (Kamil K., Dawid P., Łukasz K.) oraz trzej obywatele Białorusi (Stepan K., Andrei B., Yaraslau S.). Przed trzema miesiącami prokuratura postawiła także zarzuty dwóm Ukraińcom za podpalenie hali przy ul. Marywilskiej 44, którzy działali na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej.
Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 1 lutego 2024 roku. Podstawą wszczęcia postępowania była informacja ABW dotycząca podejrzenia podejmowania na terenie Wrocławia akcji sabotażowych i dywersyjnych przez obywatela Ukrainy (Serhija S.). Uzyskane w niniejszej sprawie dowody wskazywały, iż na terenie Polski działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się werbunkiem i organizacją działań dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu.
Akt oskarżenia skierował 6 sierpnia do Sądu Okręgowego we Wrocławiu prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji neo-Prokuratury Krajowej. Obejmuje zarzuty dotyczące m.in. organizowania i przeprowadzania w Polsce aktów dywersyjnych, handlu bronią, obrotu środkami odurzającymi oraz innych przestępstw kryminalnych. Prokuratura Krajowa przekazała, że wszystkie podpalenia były dokonywane poprzez obrzucanie budynków lub innych obiektów tzw. koktajlami Mołotowa.
Stepan K., Kamil K. i Andrei B. mieli, działając wspólnie i w porozumieniu podpalić i doprowadzić do pożaru restauracji w Gdyni w 2023 r., co spowodowało szkody w wysokości blisko 3 mln zł. Rok później, w marcu, Stepan K., Kamil K., Andrei B. i Yaraslau S. próbowali podpalić magazyn w Gdańsku na zlecenie obcego wywiadu. Z kolei w nocy z 8 na 9 kwietnia Stepan K., Andrei B. mieli podpalić składowisko palet w Markach. Również w tym przypadku mężczyźni mieli działać na zlecenie obcego wywiadu.
Szczegóły aktu oskarżenia
Ponadto PK poinformowała, że Stepana K. prokurator oskarżył o popełnienie ośmiu przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, podpalenie restauracji w Gdyni, podżeganie do pobicia innej osoby, handel bronią, posiadanie materiałów wybuchowych oraz usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zarzucono mu również dwa akty sabotażu na zlecenie obcego wywiadu – próbę podpalenia magazynu w Gdańsku w marcu 2024 r. i podpalenie składowiska palet w Markach w kwietniu 2024 r.
Kamila K. prokurator oskarżył o popełnienie pięciu przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, podpalenie restauracji w Gdyni, sabotaż w postaci próby podpalenia magazynu w Gdańsku w marcu 2024 r., handel bronią oraz obrót znacznymi ilościami narkotyków.
Andreia B. prokurator oskarżył o popełnienie pięciu przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, usiłowanie podpalenia restauracji w Gdyni, sabotaż w postaci próby podpalenia magazynu w Gdańsku w marcu 2024 r., sabotaż w postaci podpalenia składowiska palet w Markach w kwietniu 2024 r. oraz obrót narkotykami.
Yaraslaua S. prokurator oskarżył o popełnienie trzech przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, sabotaż w postaci próby podpalenia magazynu w Gdańsku w marcu 2024 r. oraz obrót narkotykami.
Dawida P. prokurator oskarżył o popełnienie dwóch przestępstw: udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się narkotykami oraz obrót znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych.
Łukasza K. oskarżono o popełnienie trzech przestępstw: udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się narkotykami, pomocnictwo w handlu bronią oraz obrót narkotykami.
Stepan K. nie przyznał się do zarzutów i złożył krótkie wyjaśnienia. Kamil K. ostatecznie przyznał się do stawianych mu zarzutów oraz złożył obszerne wyjaśnienia. Andrei B. częściowo przyznał się do zarzutów i złożył obszerne wyjaśnienia. Yaraslau S. częściowo przyznał się do zarzutów, składając wyjaśnienia. Dawid P. nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Łukasz K. częściowo przyznał się do zarzutów, składając wyjaśnienia. Wobec Stepana K., Yaraslau S. i Łukasza K. nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
To nie koniec
Działania dywersyjne i sabotażowe miały wywołać niepokój społeczny w Polsce i wytworzyć poczucie bezradności organów państwowych. Prokuratura prowadzi śledztwo, które obejmuje wiele innych osób, które w taką działalność były zaangażowane.
W ramach postępowania ujawniono mechanizm pozyskiwania osób do przeprowadzenia akcji sabotażowych, a także doprowadzono do ujawnienia procederu transferu broni i środków odurzających przez osoby deklarujące działalność na rzecz sił zbrojnych Ukrainy w toku wojny wywołanej przez Federację Rosyjską
— przekazała w komunikacie neo-Prokuratura Krajowa.
Według śledczych niektórzy podejrzani, poza przestępstwami sabotażowymi na rzecz obcego wywiadu, dokonywali również przestępstw o charakterze typowo kryminalnym, jak pobicia, handel bronią, obrót narkotykami. Tego typu działania mieli prowadzić także wspólnie z Olgierdem L., wobec którego postępowanie jest kontynuowane.
Przeciwko Stepanowi K. (oskarżony obywatel Białorusi) prowadzone jest również śledztwo w Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, w którym jest on podejrzany m.in. o podpalenie w kwietniu 2024 r. w Warszawie wielkopowierzchniowego marketu budowlanego na zlecenie rosyjskiego wywiadu.
Podpalenia magazynu w Gdańsku i składowiska palet w Markach to akt sabotażu dokonany na rzecz obcego wywiadu, za co grozi kara pozbawiania wolności od 10 lat do dożywotniego pozbawiania wolności.
koal/PAP
