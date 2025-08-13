„To są jakieś żarty, kpiny. Oni sobie kpią z ludzi. Kpią sobie z tych, którym dali te sauny, solaria, mobilne ekspresy, a może nie, więcej, kpią sobie z Polaków, bo przecież to oni za to zapłacą” – podkreślił wiceprezes PiS i były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w „Porannej rozmowie” RMF FM, pytany o słowa premiera Donalda Tuska o tym, że 100 proc. odpowiedzialności za sprawę KPO ponosi PiS oraz Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o tym, że PiS ponosi odpowiedzialność ze HoReCę.
13 grudnia 2023 roku Donald Tusk objął władzę, dzisiaj jest 13 sierpnia 2025 roku, mógł zrobić wszystko, jeżeli chodzi o KPO, nie zrobił, zrobił to, że mamy gigantyczną aferę. Aferę porównywalną z jego aferą, z aferą taśmową z 2013 roku
— kontynuował.
„To Donald Tusk za to odpowiada”
Te pieniądze powinny być przeznaczone na rozwój, na inwestycje. A zostały przeznaczone na konsumpcję, a jeszcze gorzej, bo polscy podatnicy za to zapłacą. To jest gigantyczna afera, to Donald Tusk za to odpowiada, można by to nazwać złodziejstwem, ponieważ to są zmarnowane pieniądze
— mówił Mariusz Błaszczak.
Sądzę, że jest to niewykluczone [powstanie komisji śledczej ws. KPO], natomiast dziś będziemy się domagać tego, żeby w prokuraturze powstał specjalny zespół, który zajmie się analizą tego, co działo się i co dzieje się w przypadku właśnie KPO
— zaznaczył wiceprezes PiS.
„Donald Tusk robi taką putinadę”
Donald Tusk, to car jest odpowiedzialny, a nie bojarzy, zresztą wczoraj upokarzał Pełczyńską-Nałęcz na posiedzeniu Rady Ministrów, Donald Tusk robi taką putinadę, rozpoczyna posiedzenie Rady Ministrów od swoich wystąpień, a jeszcze wczoraj się przeszedł wśród swoich ministrów i upokarzał tę Pełczyńską-Nałęcz. Zobaczymy, jaka jest wytrzymałość minister Pełczyńskiej-Nałęcz
— wskazał.
„To jest pułapka”
Mariusz Błaszczak mówił również o ustawie wiatrakowej.
W mojej ocenie ta ustawa [wiatrakowa] jest pułapką zastawioną na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej […] ten projekt, żeby objąć tarczą energetyczną, został zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, ale ten projekt został połączony z przybliżeniem wiatraków do gospodarstw domowych, a więc to jest pułapka
— ocenił.
Powinny być [wiatraki] w dalszej odległości od gospodarstw domowych. […] Te wiatraki po pierwsze burzą krajobraz, po drugie mogą mieć negatywny wpływ na ludzi, którzy mieszkają niejako w cieniu wiatraków
— podkreślił.
Trzeci argument polega na tym, że energetyka wiatrowa jest energetyką niepewną. […] Trzeba oddzielić wiatraki od tarczy energetycznej. Tarcza energetyczna tak, wiatraki nie
— mówił dalej.
Przejaw bezradności Kosiniaka-Kamysza
Jak dodał były minister obrony narodowej, „minimum 300 tysięcy żołnierzy, tyle powinno stanowić Wojsko Polskie, a teraz mieliśmy do czynienia z manipulacją w wykonaniu Kosiniaka-Kamysza, który stwierdził, że 500 tysięcy, bo wliczył rezerwę” R
Rezerwy powinien być milion, przynajmniej milion rezerwy. Manipuluje tymi danymi Kosiniak-Kamysz, co jest dla mnie przejawem jego jakiejś bezradności
— zaznaczył Mariusz Błaszczak.
nt/RMF FM/300polityka.pl
