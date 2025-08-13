SONDAŻ

Kto powinien mieć większą władzę w Polsce - prezydent czy premier? Tak zdecydowali Polacy. "Czas rozpocząć dyskusję nad zmianami w konstytucji"

52 proc. ankietowanych uważa, że większą władzę powinien mieć prezydent; zaś 38 proc., że premier - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.

„Super Express” w dzisiejszym wydaniu zwraca uwagę, że kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego chce rozpocząć dyskusję o podziale kompetencji między prezydentem oraz rządem. Gazeta przypomina, że Nawrocki zapowiedział w trakcie swojego pierwszego orędzia rozpoczęcie prac nad projektem nowej konstytucji.

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków, kto powinien mieć większą władzę w Polsce i sprawować główną władzę wykonawczą.

Kto powinien mieć większą władzę?

Ankietowani w większości uznali, że powinien być to prezydent (52 proc. wskazań). Z kolei 38 proc. jest za tym, aby to premier miał większą władzę. 10 proc. respondentów nie miało w tej sprawie zdania.

Ekspert ds. komunikacji strategicznej dr Sergiusz Trzeciak, cytowany przez „SE”, wyjaśnia, że „jeżeli jest rząd, który jest mało popularny, a prezydent jest na fali, gdyż niedawno było zaprzysiężenie, to zawsze jest świeży kredyt zaufania dla nowego prezydenta”.

Być może jesteśmy w dobrym momencie, aby rozpocząć dyskusję nad zmianami w konstytucji i zdecydować się, czy chcemy systemu kanclerskiego, jak jest w Niemczech, czy systemu prezydenckiego. Może to także przyczynek do referendum na ten temat. Ale nie powinniśmy wprowadzać zmian systemowych z myślą o konkretnej osobie, tylko mieć jasny cel: sprawny rząd, sprawnie działający parlament i sprawnie działającą władzę wykonawczą

— dodaje Trzeciak.

Badanie zrealizowano od 9 do 11 sierpnia metodą CAWI na próbie 1006 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

