52 proc. ankietowanych uważa, że większą władzę powinien mieć prezydent; zaś 38 proc., że premier - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.
„Super Express” w dzisiejszym wydaniu zwraca uwagę, że kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego chce rozpocząć dyskusję o podziale kompetencji między prezydentem oraz rządem. Gazeta przypomina, że Nawrocki zapowiedział w trakcie swojego pierwszego orędzia rozpoczęcie prac nad projektem nowej konstytucji.
Instytut Badań Pollster zapytał Polaków, kto powinien mieć większą władzę w Polsce i sprawować główną władzę wykonawczą.
Kto powinien mieć większą władzę?
Ankietowani w większości uznali, że powinien być to prezydent (52 proc. wskazań). Z kolei 38 proc. jest za tym, aby to premier miał większą władzę. 10 proc. respondentów nie miało w tej sprawie zdania.
Ekspert ds. komunikacji strategicznej dr Sergiusz Trzeciak, cytowany przez „SE”, wyjaśnia, że „jeżeli jest rząd, który jest mało popularny, a prezydent jest na fali, gdyż niedawno było zaprzysiężenie, to zawsze jest świeży kredyt zaufania dla nowego prezydenta”.
Być może jesteśmy w dobrym momencie, aby rozpocząć dyskusję nad zmianami w konstytucji i zdecydować się, czy chcemy systemu kanclerskiego, jak jest w Niemczech, czy systemu prezydenckiego. Może to także przyczynek do referendum na ten temat. Ale nie powinniśmy wprowadzać zmian systemowych z myślą o konkretnej osobie, tylko mieć jasny cel: sprawny rząd, sprawnie działający parlament i sprawnie działającą władzę wykonawczą
— dodaje Trzeciak.
Badanie zrealizowano od 9 do 11 sierpnia metodą CAWI na próbie 1006 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.
