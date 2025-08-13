Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że do służb nie docierały informacje o możliwych nieprawidłowościach w sektorze dotacji HoReCa w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
Takie informacje nie docierały
— zaznaczył Siemoniak zapytany w „Sygnałach Dnia” Polskiego Radia, czy służby specjalne wiedziały o nieprawidłowościach w sektorze dotacji na dywersyfikację działalności dla przedsiębiorstw z sektorów HoReCa (hotelarstwo, gastronomia) w ramach KPO.
Podkreślił, że dopiero do ustalenia jest, czy nieprawidłowości wystąpiły.
To że decyzje są kontrowersyjne, źle oceniane, to jeszcze nie znaczy, że są podjęte niezgodnie z procedurami. Trzeba się przyjrzeć tym procedurom
— dodał Siemoniak.
Pytany, czy program został objęty tarczą antykorupcyjną, odparł, że tarcza służy do innego typu przedsięwzięć.
Są wytyczne premiera, w jakach sytuacja ona jest stosowana. Jeśli ministrowie się zwracają, to ona jest stosowana. Tutaj, do programów europejskich, takiego przedsięwzięcia nie było
— zaznaczył Siemoniak.
Deklaracja Pełczyńskiej-Nałęcz
Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowała, że żadne środki z KPO dla branży HoReCa nie zostaną wypłacone, dopóki poszczególne umowy nie zostaną skontrolowane i uznane za zgodne z zasadami programu wsparcia dywersyfikacji tego sektora. Przypomniała, że możliwe są zwroty dotacji.
Pod koniec ubiegłego tygodnia użytkownicy platformy X zaczęli zamieszczać przykłady firm z branży HoReCa, które otrzymały dotacje z KPO m.in. na jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę zaczęły opisywać również media, a na temat środków KPO dla branży wypowiadali się m.in. politycy na portalach społecznościowych i w mediach.
„Wytyczne prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania osłony antykorupcyjnej” określają zasady koordynacji działań służb specjalnych w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym ochrony interesów ekonomicznych i przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym. Mają zastosowanie m.in. do przedsięwzięć rządowych przygotowywanych lub realizowanych przez organy administracji rządowej, a także podległe im jednostki organizacyjne lub przez nie nadzorowane. Zgodnie z wytycznymi przedsięwzięciem rządowym jest projekt, działanie, program, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, umowa, zamówienie.
Zadania z zakresu funkcjonowania osłony antykorupcyjnej wykonuje minister koordynator służb specjalnych. Ostatnie zmiany w wytycznych wprowadzono w kwietniu 2024 r.
