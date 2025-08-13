„Ze względu na fakt, że jestem posłem zawieszonym w Koalicji Obywatelskiej, wypowiadam się za siebie, a nie za klub. […] Będzie audyt całego programu, żeby zobaczyć, które wnioski odpadły, a które przeszły, ponieważ te pieniądze miały wesprzeć przedsiębiorców, którzy ucierpieli podczas Covid-19” – tak aferę KPO skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Józefaciuk.
CZYTAJ WIĘCEJ: Józefaciuk zawieszony w prawach członka klubu KO! Zapowiada walkę. „Nie zgodzę się na zrobienie ze mnie kozła ofiarnego”
Jak wskazał Marcin Józefaciuk, „jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, to nie chodzi o miliard złotych, który został wydany, tylko chodzi o 0,5 proc. wartości całego KPO”.
Dotychczas zostało…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737608-tylko-u-nas-jozefaciuk-bedzie-audyt-calego-programu-kpo