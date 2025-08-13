Tylko U Nas

TYLKO U NAS. Obajtek: Pamiętam ataki, gdy PiS rozdawało środki na wozy strażackie. Nazywali to "aferą". A oni co? Wydają na jachty

To dla mnie gangsterka polityczna, to płacenie haraczy. Te pieniądze miały iść na transformację energetyczną, na przemysł, na rozwój gospodarki po okresie covid, a na co poszły? Na przyjaciół, na jachty” - podkreślił na antenie telewizji wPolsce24 europoseł PiS Daniel Obajtek, odnosząc się do afery KPO.

Pod koniec ubiegłego tygodnia użytkownicy platformy X zaczęli zamieszczać przykłady firm z branży HoReCa, które otrzymały dotacje z KPO m.in. na jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę zaczęły opisywać również media, a na temat środków KPO dla branży wypowiadali się m.in. politycy na portalach społecznościowych i w mediach.

CZYTAJ WIĘCEJ: Tusk oskarżył PiS o… aferę KPO. Prezydent Nawrocki: Myślę, że Polacy chcą premiera, który bierze odpowiedzialność za życie publiczne

