„To dla mnie gangsterka polityczna, to płacenie haraczy. Te pieniądze miały iść na transformację energetyczną, na przemysł, na rozwój gospodarki po okresie covid, a na co poszły? Na przyjaciół, na jachty” - podkreślił na antenie telewizji wPolsce24 europoseł PiS Daniel Obajtek, odnosząc się do afery KPO.
Pod koniec ubiegłego tygodnia użytkownicy platformy X zaczęli zamieszczać przykłady firm z branży HoReCa, które otrzymały dotacje z KPO m.in. na jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę zaczęły opisywać również media, a na temat środków KPO dla branży wypowiadali się m.in. politycy na portalach społecznościowych i w mediach.
