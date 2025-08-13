Prezydent Karol Nawrocki powiedział we wtorek, że to, co stało się ze środkami z KPO dla branży HoReCa, wzburzyło opinię publiczną i obciąża obecny rząd.
To, co stało się z tymi środkami (z KPO – PAP), wzburzyło opinię publiczną i obciąża oczywiście obecny rząd i samego pana premiera, który za to odpowiada. Widzimy, jak ciężka jest sytuacja polskich finansów publicznych, a gdy Polacy słyszą, że podczas tej sytuacji wokół finansów publicznych wydawano środki publiczne na solaria, na sauny, na jachty, to mają prawo być oburzeni, a podmiotem, czy przedmiotem tego oburzenia, jest oczywiście obecny rząd
— powiedział prezydent podczas rozmowy na antenie Polsat News.
Sprawa dotyczy dotacji na dywersyfikację działalności dla przedsiębiorstw z sektorów HoReCa (hotelarstwo, gastronomia), które ucierpiały wskutek pandemii. Zgodnie z doniesieniami mediów firmy otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty.
Poproszony o komentarz do słów premiera Donalda Tuska, który oświadczył we wtorek przed posiedzeniem rządu, że 100 proc. odpowiedzialności za ostatnie kłopoty wokół wypłaty środków z KPO ponosi PiS, Nawrocki powiedział, że odnosi wrażenie, że na każde pytanie dotyczące jakiegoś kryzysu Donald Tusk rozpoczyna odpowiedź od słowa Prawo i Sprawiedliwość.
Czasami, gdy słucha się pana premiera, to ma się (…) wrażenie, że na wszystko ma właściwie jedną standardową odpowiedź. Jednak już półtora roku rządzi rząd pana premiera Donalda Tuska, więc oczekujemy od pana premiera, że będzie też brał odpowiedzialność za to, za co odpowiada. Myślę, że Polacy już nie chcą słuchać o tym, co było przed premierem Donaldem Tuskiem, tylko chcą premiera, który bierze odpowiedzialność za polskie życie publiczne
— powiedział prezydent.
Przypominam, panie redaktorze, że już ponad 18 miesięcy mamy polski rząd, który odpowiada i za dystrybucję środków finansowych, i za stan finansów publicznych, i ja też w swoim dialogu z panem premierem chciałbym rozmawiać o polskim dziś, o polskiej przyszłości. A myślę, że w sytuacji, gdy ta rozmowa zawsze rozpoczyna się od dyskusji o poprzednikach, nie służy po prostu Polsce
— dodał.
We wtorek minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowała, że żadne środki z KPO dla branży HoReCa nie zostaną wypłacone, dopóki poszczególne umowy nie zostaną skontrolowane i uznane za zgodne z zasadami programu wsparcia dywersyfikacji tego sektora. Przypomniała, że możliwe są zwroty dotacji.
Pod koniec ubiegłego tygodnia użytkownicy platformy X zaczęli zamieszczać przykłady firm z branży HoReCa, które otrzymały dotacje z KPO m.in. na jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę zaczęły opisywać również media, a na temat środków KPO dla branży wypowiadali się m.in. politycy na portalach społecznościowych i w mediach.
Pierwszy nabór w ramach wsparcia z KPO dla branży HoReCa ruszył w maju 2024 r. i pierwotnie miał potrwać do 5 czerwca ub.r., ale został przedłużony. Drugi wystartował 18 lipca ub.r. i również był wielokrotnie przedłużany. Ostatecznie trwał do końca października 2024 r. Jak wynika z danych PARP, w ramach wsparcia HoReCa ze środków KPO podpisano 3005 umów z przedsiębiorcami (każda umowa z inną firmą). Według stanu na koniec lipca br., przedsiębiorcom wypłacono 110 mln zł z całkowitej kwoty wsparcia 1,24 mld zł.
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma wzmocnić polską gospodarkę; składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro ze środków UE, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Polska otrzymała z niego dotychczas 67 mld zł. Kolejna transza pieniędzy ma wpłynąć jesienią.
