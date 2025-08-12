„Oni są ludźmi normalnymi, którzy muszą pilnować pieniędzy, więc powiedzieli: ‘owszem damy, ale wygrajcie wybory’” - wygadał się poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim na antenie Kanału Zero, mówiąc o sprawie wstrzymywania środków z KPO za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki w ostatnim czasie rozbija w pył każdą próbę tłumaczenia się z afery KPO przez rządzących.
Kiedy koalicja 13 grudnia próbowała się od afery odcinać, on bronił dotacji przyznanych jego rodzinie i obrażał tych, którzy mieli czelność to krytykować.
Łącki nie odpuszcza
Teraz, kiedy Platforma Obywatelska obrała spin wedle którego, winny tak naprawdę jest PiS, bo to on blokował środki unijne i przez to było mniej czasu na realizacje programu, Łącki wprost przyznał, że tak naprawdę to Unia Europejska blokowała te środki.
Oni są ludźmi normalnymi, którzy muszą pilnować pieniędzy, więc powiedzieli „owszem damy, ale wygrajcie wybory”
— powiedział polityk Platformy Obywatelskiej.
Krzysztof Stanowski zapytany, czy to oznacza, że było to uzależnione tylko od wyników wyborów.
Nie, było uzależnione od wyniku wyborów i było pewne, że my się zajmiemy tym
— brnął dalej Łącki.
To jak to było?
Oczywiście to, że pieniądze z KPO były elementem szantażu na Polakach realizowanym w porozumieniu przez eurokratów i polityków Platformy Obywatelskiej nie jest i nie było żadną tajemnicą. Jedynie PO próbuje teraz to wmawiać Polakom.
Unijny establishment blokował pieniądze, próbując w ten sposób wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich w 2023 roku, wymyślając coraz to kolejne „kamienie milowe”, które miały przywrócić w Polsce „praworządność”. To wszystko zostało jednak wyrzucone do kosza, gdy władzę przejęła Platforma Obywatelska z koalicjantami. Wówczas nagle „zagrożenie praworządności” przestało istnieć, chociaż nie wprowadzono żadnej wymaganej ustawy.
as/Kanał Zero/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737598-lacki-wygadal-jak-to-bylo-z-tym-kpo-i-blokowaniem-pieniedzy
