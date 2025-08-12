„Ustawą wiatrakową premier i większość parlamentarna chcą szantażować nie tyle prezydenta, co Polki i Polaków” - podkreślił prezydent Karol Nawrocki. Zapowiedział, że decyzję ws. tej ustawy podejmie niebawem oraz że przedstawi własny projekt dotyczący cen energii.
Karol Nawrocki na antenie Polsat News był pytany m.in. o to, jaki los spotka nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która obecnie czeka na decyzję prezydenta.
Głównym celem ustawy jest liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosi wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadza 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m. Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w ustawie znajduje się wprowadzony w trakcie prac sejmowych zapis przedłużający na IV kwartał 2025 r. zamrożenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Obecnie zamrożenie ceny obowiązuje do końca września.
Prawdziwy cel
Prezydent podkreślił, że w tej ustawie w istocie chodzi o wiatraki, a nie o kwestię obniżenia cen energii elektrycznej.
Pan premier i większość parlamentarna chcą szantażować nie tyle samego prezydenta, co Polki i Polaków, którym chcą stawiać bliżej wiatraki. Wielu Polaków manifestowało w tej sprawie jeszcze w czasie kampanii wyborczej i dzisiaj są problemy z lobbingiem pewnych firm, także zagranicznych, które te wiatraki stawiają
-– powiedział.
Takiemu szantażowi nie zamierzam się poddawać i myślę, że Polacy też są zbyt mądrym narodem, żeby myśleć, że pan premier Donald Tusk chce w istocie obniżyć cenę energii elektrycznej, jak chodzi właściwie o to, aby zwiększyć możliwość oddziaływania firm lobbystycznych na nasze gospodarstwa domowe
— dodał prezydent.
Prezydencki projekt
Pytany, czy będzie weto czy nie dla tej ustawy, prezydent odpowiedział, że „decyzja będzie podjęta niebawem”. Zapowiedział, że będzie realizować swój program, który przewiduje m.in. inicjatywę ws. niższych cen energii elektrycznej.
Wniosę własny projekt dotyczący cen energii, a nie zmniejszenia odległości wiatraków od gospodarstw domowych. Ceny energii na pewno powinny być niższe, pomogę w tym rządowi i premierowi
-– dodał.
as/PAP
