Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapytany o słowa Karola Nawrockiego, który w czasie swojego zaprzysiężenia powiedział, że „sędziowie nie są bogami” zacytował słowa piosenki Paktofoniki. „Jestem Bogiem, uświadom to sobie. Pewnie pana pokolenie i moje zna ją bardzo dobrze” - oświadczył Żurek na Polsat News. Do słów tych także w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Polsat News odniósł się prezydent Karol Nawrocki. „Sam lider Paktofoniki, skoro jesteśmy w tej poetyce, niestety w sposób tragiczny przekonał się, że nie jest Bogiem” - wskazał.
Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował, że jest gotowy do rozmów o reformach w wymiarze sprawiedliwości, ale przy zachowaniu szacunku dla konstytucji. Przypomniał też o planowanych pracach nad nową ustawą zasadniczą, które ma realizować Rada Konstytucyjna.
Prezydent Nawrocki był pytany w Polsat News o współpracę z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem nad reformami w wymiarze sprawiedliwości.
Polska potrzebuje powrotu do praworządności, więc w Pałacu Prezydenckim będzie Rada do spraw naprawy ustroju państwa
— odpowiedział, podkreślając, że wszystkie jego słowa wypowiedziane – jak mówił w czasie expose – są aktualne.
Pytany o deklarację ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka dotyczącą współpracy z Karolem Nawrockim pod warunkiem reformy Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, które w ocenie obecnych władz są według niego upolitycznione, Nawrocki odpowiedział, że jest „gotów być strażnikiem polskiej konstytucji”.
Jestem świadomy, że polskie prawo powstaje w polskim Sejmie, w polskim Senacie i musi zyskać akceptację prezydenta Polski wybranego w bezpośrednich wyborach, więc ja jestem gotowy do rozmów z panem ministrem Żurkiem na podstawie polskiego prawa (…). Jestem gotowy do takich rozmów, ale punktem wyjścia musi być szacunek dla polskiej konstytucji i dla polskiego systemu prawnego, ustrojowego
— zaznaczył prezydent.
„Nie jesteś Bogiem”
Karol Nawrocki odniósł się również do wypowiedzi Żurka, w której ten przytoczył słowa z jednego z utworów Paktofoniki: „Jestem Bogiem”. Żurek, były sędzia, nawiązał w ten sposób do słów Nawrockiego z dnia zaprzysiężenia, że „sędziowie nie są bogami, tylko mają służyć Rzeczypospolitej Polskiej”.
Sam lider Paktofoniki, skoro jesteśmy w tej poetyce, niestety w sposób tragiczny przekonał się, że nie jest Bogiem, więc jeśli pan minister nas ogląda, to chciałem mu powiedzieć: „Panie ministrze, nie jesteś Bogiem, uświadom to sobie
-– powiedział Nawrocki.
Nagranie zawierające te słowa udostępnił w mediach społecznościowych sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz.
Zmiany w konstytucji
Prezydent przypomniał też o zapowiedzianych przez niego pracach nad zmianami w konstytucji, które – jak mówił – będzie realizować powołana przez niego Rada Konstytucyjna.
Z całą pewnością będą to autorytety prawne z różnych środowisk politycznych. Celem jest to, aby w 2030 roku Polacy, wybierając swojego prezydenta, mieli też owoc tej pracy, którą wykonamy w Pałacu Prezydenckim ponad podziałami politycznymi. Aby sprawić, że po roku 2030 polska konstytucja będzie gwarantowała i suwerenność Polski, ale też pewną jasność kompetencji wokół współpracy
— mówił Karol Nawrocki, wyrażając nadzieję, że zmiany w ustawie zasadniczej poprze odpowiednia większość parlamentarna.
Niezależnie od tego, że mamy konstytucję z roku 1997, która już dobiega swojej trzydziestki – i ta konstytucja obowiązuje, ona jest ważna i jestem jej strażnikiem – to myślę, że niezależnie od emocji politycznych i partyjnych wszyscy czujemy, że powinniśmy pracować nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej
— dodał.
as/PAP
