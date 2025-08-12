„Jeśli można zrobić w niespełna 2 lata - 2 lata opóźnienia i narzeka się jeszcze przy okazji, że w tym projekcie ustawy wpisuje się terminy i daty, co nie odpowiada jednemu z panów, który odpowiada za Centralny Port komunikacyjny, to widzimy właściwie, że nie ma tam dobrej woli, co mnie oburza i martwi” - mówił prezydent Karol Nawrocki na antenie Polsat News oceniając działania rządzących ws. CPK.
Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami Kalisza podpisał dokument kierujący projekt ustawy dot. CPK do Sejmu RP. Projekt ustawy o CPK skierowany do Sejmu przez Prezydenta Nawrockiego, to w zasadzie projekt obywatelski, pod którym zaledwie w 3 miesiące stowarzyszenie „TakDlaCPK” zebrało ponad 200 tysięcy podpisów, niestety po krótkim okresie procedowania w Sejmie, został on odrzucony przez koalicyjną większość.
CZYTAJ TAKŻE: Jak zapowiedział tak zrobił, prezydent Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o CPK. Większość rządząca nie zaryzykuje odrzucenia projektu?
Projekt skierowany do Polski lokalnej
Bogdan Rymanowski zapytał, czy powrót do oryginalnej wersji CPK nie będzie problemem dla mniejszych lotnisk i czy nie stracą na tym lokalne społeczności.
W sposób oczywisty ten projekt, który ja przedstawiłem, bierze pod uwagę przede wszystkim interesy lokalnych społeczności Polski powiatowej, mniejszych i średnich miast, które dzisiaj się wyludniają, które mają problem z demografią, w których małe firmy mają problem z przetrwaniem
— powiedział.
To właśnie to dawał Centralny Port Komunikacyjny z tym rozmachem, który był projektowany przed 15 października 2023 roku, że filmy lokalne, lokalne społeczności miały możliwość rozwijania się
— podkreślił.
Jest to jednocześnie walka z kryzysem demograficznym i z wykluczeniem komunikacyjnym Polski powiatowej. Dlatego byłem w Kaliszu, bo Kalisz miał być jednym z tych doświadczonych miast obok innych miast takich jak choćby Łomża czy Włocławek i wiele innych
— wskazał.
Ten projekt, który ja zgłosiłem jest także projektem, który skłania się właśnie do społeczności lokalnych, do lokalnych przedsiębiorców w małych, średnich polskich miastach, w Polsce powiatowej. Oczywiście w kontekście kolei dużych prędkości, a nie tylko samego lotniska
— wyjaśnił na antenie Polsat News.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent spełnił wyborczą obietnicę! Karol Nawrocki podpisał w Kaliszu dokument kierujący projekt ustawy dot. CPK do Sejmu RP
Bogdan Romanowski zapytał prezydenta o to, co ten zrobi, jeżeli na Radzie Gabinetowej, rząd przedstawi wyliczenia i harmonogram pracy z których będzie wynikać, że nie da się już tego zmienić.
W ciągu ponad 18 miesięcy udało się opóźnić już ten projekt o 2 lata. To znaczy do momentu, do którego polski rząd, jakikolwiek to rząd nie będzie, nie uzna Centralnego Portu Komunikacyjnego za najważniejszą przełomową inwestycję Polski na kolejne dekady, która będzie nie tylko kołem zamachowym polskiej gospodarki, ale też naszym wielkim spełnionym marzeniem, jeśli CPK nie stanie się priorytetem dla rządu, to ten projekt nie powstanie
— wskazał prezydent Nawrocki.
Jeśli można zrobić w niespełna 2 lata - 2 lata opóźnienia i narzeka się jeszcze przy okazji, że w tym projekcie ustawy wpisuje się terminy i daty, co nie odpowiada jednemu z panów, który odpowiada za Centralny Port komunikacyjny, to widzimy właściwie, że nie ma tam dobrej, co mnie oburza i martwi
— dodał.
as/Polsat news
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737592-prezydent-o-dzialaniach-rzadu-ws-cpk-nie-ma-dobrej-woli
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.