Napięcie w koalicji po wybuchu afery KPO coraz większe. Tak Tusk przywitał się z Pełczyńską-Nałęcz. "Wszystkie aparaty na panią minister"

Tusk i Pełczyńska-Nałęcz / autor: PAP/Paweł Supernak
Wszystkie aparaty na panią minister” - powiedział kąśliwie premier Donald Tusk chwilę po przywitaniu minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która jest główną twarzą bulwersującej afery KPO.

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu próbował nieudolnie zrzucić winę za aferę KPO na Prawo i Sprawiedliwość, ale przy okazji sam sobie przeczył, nakazując minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz tłumaczyć się z całej sprawy.

Kamery TV Trwam uchwyciły moment witania się Tuska z Pełczyńską-Nałęcz. Po powitaniu premier postanowił zaatakować minister.

Wszystkie aparaty na panią minister

— powiedział z przekąsem.

Albo na pana premiera

— odpowiedział ktoś, nie jest jednak jasne kto.

Kto winny?

Formacje rządzące rzuciły się sobie do gardeł, próbując zrzucać z siebie odpowiedzialność za aferę KPO. Kozła ofiarnego próbowało zrobić ze zdymisjonowanej już byłej szefowej PARP Katarzyny Duber-Stachurskiej, ale okazało się, że ta wcale nie ma zamiaru na to pozwolić.

Ujawniła ona, że „MFiPR zatwierdzało nawet sposób opisu faktury z wydatkami, nadzorowało codziennie realizację programu” i wskazywała, że „Ministerstwo wiedziało o łodziach – odpowiadało na pytania operatorów, czy łodzie z silnikiem spalinowym mogły być dopuszczane”.

Warto też dodać, że wśród beneficjentów kontrowersyjnych dotacji są także bliscy, rodziny oraz znajomi polityków Platformy Obywatelskiej, a także darczyńcy tej formacji.

Resort funduszy i polityki regionalnej próbował zrzucić aferę KPO na szefową PARP. Ta odpowiada: „Ministerstwo wiedziało o łodziach”

TYLKO U NAS. Jabłoński: Sprawa KPO wymaga drobiazgowego wyjaśnienia nie tylko przez prokuraturę, ale także w formie sejmowej komisji śledczej

