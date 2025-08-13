„Wszystkie aparaty na panią minister” - powiedział kąśliwie premier Donald Tusk chwilę po przywitaniu minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która jest główną twarzą bulwersującej afery KPO.
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu próbował nieudolnie zrzucić winę za aferę KPO na Prawo i Sprawiedliwość, ale przy okazji sam sobie przeczył, nakazując minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz tłumaczyć się z całej sprawy.
Kamery TV Trwam uchwyciły moment witania się Tuska z Pełczyńską-Nałęcz. Po powitaniu premier postanowił zaatakować minister.
Wszystkie aparaty na panią minister
— powiedział z przekąsem.
Albo na pana premiera
— odpowiedział ktoś, nie jest jednak jasne kto.
Kto winny?
Formacje rządzące rzuciły się sobie do gardeł, próbując zrzucać z siebie odpowiedzialność za aferę KPO. Kozła ofiarnego próbowało zrobić ze zdymisjonowanej już byłej szefowej PARP Katarzyny Duber-Stachurskiej, ale okazało się, że ta wcale nie ma zamiaru na to pozwolić.
Ujawniła ona, że „MFiPR zatwierdzało nawet sposób opisu faktury z wydatkami, nadzorowało codziennie realizację programu” i wskazywała, że „Ministerstwo wiedziało o łodziach – odpowiadało na pytania operatorów, czy łodzie z silnikiem spalinowym mogły być dopuszczane”.
Warto też dodać, że wśród beneficjentów kontrowersyjnych dotacji są także bliscy, rodziny oraz znajomi polityków Platformy Obywatelskiej, a także darczyńcy tej formacji.
