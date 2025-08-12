KOMENTARZE

Biedroń zaatakował prezydenta Nawrockiego: "Odkryto kryjówkę gdańskiego kibola w Warszawie". Padły mocne odpowiedzi

Uwaga! Odkryto kryjówkę gdańskiego kibola w Warszawie” - napisał europoseł Robert Biedroń w mediach społecznościowych publikując mapę na której widać Belweder, nawiązując w ten sposób do obecności prezydenta Karola Nawrockiego na meczu Lechii Gdańsk. Wpis ten jest mocno komentowany w sieci.

Prezydent Karol Nawrocki po raz pierwszy po zaprzysiężeniu na prezydenta udał się na mecz Lechii Gdańsk – klubu, któremu kibicuje od dziecka. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których nowa głowa państwa jest na gdańskim stadionie.

Głowa państwa nie tylko oglądała mecz, ale ponadto w pierwszej połowie weszła do sektora zajmowanego przez najbardziej oddanych kibiców gospodarzy. Podczas meczu kibice donośnie skandowali imię i nazwisko polskiego prezydenta.

Karol Nawrocki

— rozbrzmiewało z trybun.

Atak Biedronia

W sieci pojawiło się wiele ciepłych komentarzy pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego w związku z jego wizytą na stadionie.

Niektórzy próbują jednak wykorzystać tę sprawę do ataku na głowę państwa na przykład europoseł i jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń.

Uwaga! Odkryto kryjówkę gdańskiego kibola w Warszawie

— pisał, publikując mapę na której widać Belweder.

Kompromitujące po całej linii”

Wpis ten jest mocno komentowany w mediach społecznościowych.

Ja wiem, że nawet w Lewicy niewielu traktuje Roberta Biedronia jeszcze poważnie, ale może przydałoby się odciąć od takich treści? Przecież to kompromitujące po całej linii, dla całej formacji

— wskazał dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej” Marek Mikołajczyk.

Merytoryka przewodniczącego Nowej Lewicy

— podkreślił publicysta Radosław Karbowski.

Europoseł i kibic Arkii Gdynia tropiący “kryjówkę” Prezydenta RP, bo ten kibicuje Lechii. Brzmi jak poważny program polityczny na kolejną kadencję

— wskazał były członek zarządów SSP Sbastian Meitz.

as/X

