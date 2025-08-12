„Uwaga! Odkryto kryjówkę gdańskiego kibola w Warszawie” - napisał europoseł Robert Biedroń w mediach społecznościowych publikując mapę na której widać Belweder, nawiązując w ten sposób do obecności prezydenta Karola Nawrockiego na meczu Lechii Gdańsk. Wpis ten jest mocno komentowany w sieci.
Prezydent Karol Nawrocki po raz pierwszy po zaprzysiężeniu na prezydenta udał się na mecz Lechii Gdańsk – klubu, któremu kibicuje od dziecka. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których nowa głowa państwa jest na gdańskim stadionie.
Głowa państwa nie tylko oglądała mecz, ale ponadto w pierwszej połowie weszła do sektora zajmowanego przez najbardziej oddanych kibiców gospodarzy. Podczas meczu kibice donośnie skandowali imię i nazwisko polskiego prezydenta.
Karol Nawrocki
— rozbrzmiewało z trybun.
Atak Biedronia
W sieci pojawiło się wiele ciepłych komentarzy pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego w związku z jego wizytą na stadionie.
Niektórzy próbują jednak wykorzystać tę sprawę do ataku na głowę państwa na przykład europoseł i jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń.
Uwaga! Odkryto kryjówkę gdańskiego kibola w Warszawie
— pisał, publikując mapę na której widać Belweder.
„Kompromitujące po całej linii”
Wpis ten jest mocno komentowany w mediach społecznościowych.
Ja wiem, że nawet w Lewicy niewielu traktuje Roberta Biedronia jeszcze poważnie, ale może przydałoby się odciąć od takich treści? Przecież to kompromitujące po całej linii, dla całej formacji
— wskazał dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej” Marek Mikołajczyk.
Merytoryka przewodniczącego Nowej Lewicy
— podkreślił publicysta Radosław Karbowski.
Europoseł i kibic Arkii Gdynia tropiący “kryjówkę” Prezydenta RP, bo ten kibicuje Lechii. Brzmi jak poważny program polityczny na kolejną kadencję
— wskazał były członek zarządów SSP Sbastian Meitz.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737580-biedron-zaatakowal-prezydenta-odkryto-kryjowke-kibola
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.