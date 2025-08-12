„Jak widzę z kolei, kto dostaje te pieniądze, do kogo to trafia, to w zasadzie gdzie by się nie przyjrzeć, to jakaś rodzina albo znajomy kogoś z Platformy Obywatelskiej. Więc władza z własnością im się naprawdę pomyliła. Lata będziemy to wyjaśniać, ale dzisiaj apeluję: oddajcie te pieniądze, oddajcie te jachty, kupimy tomografy. 96 szpitali, dla nich brakło pieniędzy” - powiedział Waldemar Buda na antenie Telewizji wPolsce24 o aferze KPO.
Platforma Obywatelska próbuje desperacko reagować na oburzającą aferę KPO, próbuje przerzucać winę na Prawo i Sprawiedliwość, przekonując, że gdyby ta partia nie „blokowała” tych funduszy, to nie doszłoby do nieprawidłowości z uwagi na pracę pod presją czasu.
Narracja ta nie trafia jednak na żyzny grunt, ponieważ Polacy pamiętają, że to nie PiS blokowało pieniądze, tylko czyniły to unijne instytucje na prośby polityków koalicji 13 grudnia. …
