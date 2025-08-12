Koalicja 13 grudnia przygotowała pułapkę na prezydenta Karola Nawrockiego, stosując ponownie już raz próbowany nieudany manewr. W ustawie chroniącej Polaków przez wzrostem cen prądu dołączyli też bardzo niepopularne społecznie rozwiązanie, by wiatraki można było budować bliżej domów. Z wypowiedzi rzecznika prezydenta wynika, że wobec tego głowa państwa zawetuje tę ustawę. Karol Nawrocki ma jednak w zamian przygotować swój projekt w tej sprawie, bez wrzutki wiatrakowej. Donald Tusk właśnie zaatakował prezydenta za to, że może zawetować ustawę przygotowaną przez Koalicję 13 grudnia.
Politycy Koalicji 13 grudnia, w tym Donald Tusk, drwią z inteligencji Polaków i liczą, że całą sprawę uda się przedstawić opinii publicznej w zmanipulowany sposób, jako rzekomą niechęć prezydenta Karola Nawrockiego do ochrony Polaków przed wysokimi cenami prądu. Nie wspominają o wrzutce dotyczącej wiatraków, zawartej w tej samej ustawie.
Prezydent Nawrocki obiecał tani prąd i w związku z tym postanowił zawetować ustawę gwarantującą… tani prąd. Czego nie rozumiecie?
— napisał na platformie X Donald Tusk.
Fala komentarzy
Wpis Donalda Tuska wywołał falę krytyki w sieci.
„Brakuje tylko tweetu premiera, ludzie przecież uwierzą mu we wszystko, media podbiją i będziemy to mieli” - z posiedzenia grupy rekonstrukcyjnej rządu Donalda Tuska 2007-2011
— podkreślił Paweł Szrot, poseł PiS.
Panie premierze, nie rozumiemy np. tego, dlaczego pojawiła się fatalna ustawa wiatrakowa z końca 2023 roku, która nastawiła dużą część społeczeństwa przeciwko wiatrakom. Nie rozumiemy np. tego, dlaczego ponownie rząd zapakował mrożenie cen energii do ustawy wiatrakowej zamiast potraktować obywateli i prezydenta poważnie. Nie rozumiemy np. tego, że zmiany w prawie wiatrakowym były jednym z konkretów na 100 pierwszych dni rządów, a do dziś nie są załatwione. Nie rozumiemy też tego, dlaczego rząd stawia w komunikacji na „tani prąd przez 3 miesiące” zamiast na długofalowe korzyści z rozwoju energetyki wiatrowej
— napisał Jakub Wiech, publicysta.
To jest taka propaganda dla ubogich, że aż ręce odpadają. Wrzuciliście do ustawy o wiatrakach wrzutkę o mrożeniu cen prądu i teraz grzejecie tę narrację o „blokowaniu taniego prądu” - wszystko by pykło, gdyby nie to, że ludzie NIE SĄ IDIOTAMI. Taka polityka tylko Was pogrzebie
— zaznaczył Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Będzie tańszy prąd, bez niemieckich wiatraków. Tak dla tańszego prądu dla Polaków, nie dla niemieckich wiatraków. Czego pan nie rozumie?
— napisał Mariusz Gosek, poseł PiS.
Premier Tusk obiecał ministerstwo przemysłu i w związku z tym postanowił zlikwidować ministerstwo… przemysłu. Czego nie rozumiecie?
— zapytał Bartosz Bocheńczak, szef sztabu Sławomira Mentzena w minionych wyborach prezydenckich.
CZYTAJ TAKŻE:
— Min. Leśkiewicz o „ustawie wiatrakowej”: Prezydent przedstawi rozwiązanie, które pozwoli na zamrożenie cen prądu
— Leśkiewicz: Na biurku prezydenta leży 38 ustaw, w tym wiatrakowa, która jest faulem ze strony rządzących. Prezydent nie podjął jeszcze decyzji
— Wrobieni w wiatraki? Była minister klimatu i środowiska: Bez dopłat z budżetu ten prąd się bardzo często nie opłaca. Nikomu
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737575-manipulacja-tusk-uderza-w-prezydenta-nawrockiego-ws-pradu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.