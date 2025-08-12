KOMENTARZE

Koalicja 13 grudnia przygotowała pułapkę na prezydenta Karola Nawrockiego, stosując ponownie już raz próbowany nieudany manewr. W ustawie chroniącej Polaków przez wzrostem cen prądu dołączyli też bardzo niepopularne społecznie rozwiązanie, by wiatraki można było budować bliżej domów. Z wypowiedzi rzecznika prezydenta wynika, że wobec tego głowa państwa zawetuje tę ustawę. Karol Nawrocki ma jednak w zamian przygotować swój projekt w tej sprawie, bez wrzutki wiatrakowej. Donald Tusk właśnie zaatakował prezydenta za to, że może zawetować ustawę przygotowaną przez Koalicję 13 grudnia.

Politycy Koalicji 13 grudnia, w tym Donald Tusk, drwią z inteligencji Polaków i liczą, że całą sprawę uda się przedstawić opinii publicznej w zmanipulowany sposób, jako rzekomą niechęć prezydenta Karola Nawrockiego do ochrony Polaków przed wysokimi cenami prądu. Nie wspominają o wrzutce dotyczącej wiatraków, zawartej w tej samej ustawie.

Prezydent Nawrocki obiecał tani prąd i w związku z tym postanowił zawetować ustawę gwarantującą… tani prąd. Czego nie rozumiecie?

— napisał na platformie X Donald Tusk.

Fala komentarzy

Wpis Donalda Tuska wywołał falę krytyki w sieci.

Brakuje tylko tweetu premiera, ludzie przecież uwierzą mu we wszystko, media podbiją i będziemy to mieli” - z posiedzenia grupy rekonstrukcyjnej rządu Donalda Tuska 2007-2011

— podkreślił Paweł Szrot, poseł PiS.

Panie premierze, nie rozumiemy np. tego, dlaczego pojawiła się fatalna ustawa wiatrakowa z końca 2023 roku, która nastawiła dużą część społeczeństwa przeciwko wiatrakom. Nie rozumiemy np. tego, dlaczego ponownie rząd zapakował mrożenie cen energii do ustawy wiatrakowej zamiast potraktować obywateli i prezydenta poważnie. Nie rozumiemy np. tego, że zmiany w prawie wiatrakowym były jednym z konkretów na 100 pierwszych dni rządów, a do dziś nie są załatwione. Nie rozumiemy też tego, dlaczego rząd stawia w komunikacji na „tani prąd przez 3 miesiące” zamiast na długofalowe korzyści z rozwoju energetyki wiatrowej

— napisał Jakub Wiech, publicysta.

To jest taka propaganda dla ubogich, że aż ręce odpadają. Wrzuciliście do ustawy o wiatrakach wrzutkę o mrożeniu cen prądu i teraz grzejecie tę narrację o „blokowaniu taniego prądu” - wszystko by pykło, gdyby nie to, że ludzie NIE SĄ IDIOTAMI. Taka polityka tylko Was pogrzebie

— zaznaczył Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.

Będzie tańszy prąd, bez niemieckich wiatraków. Tak dla tańszego prądu dla Polaków, nie dla niemieckich wiatraków. Czego pan nie rozumie?

— napisał Mariusz Gosek, poseł PiS.

Premier Tusk obiecał ministerstwo przemysłu i w związku z tym postanowił zlikwidować ministerstwo… przemysłu. Czego nie rozumiecie?

— zapytał Bartosz Bocheńczak, szef sztabu Sławomira Mentzena w minionych wyborach prezydenckich.

