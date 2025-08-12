TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Michał Jach potwierdza, że przyjmie mandat posła: "Mam nadzieję, że będę mógł coś dobrego zrobić"

  • Polityka
  • opublikowano:
Sprawdź Michał Jach / Sejm / autor: wPolsce24 / Fratria
Michał Jach / Sejm / autor: wPolsce24 / Fratria

Mam nadzieję, że będę mógł swoją wiedzę, doświadczenie przekazać partii, przekazać kolegom, przygotowując się do przejęcia władzy, bo wiadomo, że ci nieudacznicy wcześniej czy później, raczej wcześniej, stracą władzę i znów Prawo i Sprawiedliwość zacznie rządzić” - mówi Michał Jach w rozmowie z portalem wPolityce.pl, potwierdzając, że przyjmie on przypadający mu mandat poselski po Zbigniewie Boguckim.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów poselskich posłów powołanych do KPRP i BBN - poinformowała Kancelaria Sejmu. Postanowienie dotyczy posłów PiS: Adama Andruszkiewicza, Zbigniewa Boguckiego, Marcina Przydacza oraz Pawła Szefernakera.

Ich miejsca w polskim parlamencie mogą zająć: Michał Jach, Bogumiła Olbryś, Marek Subocz oraz Tomasz Rzymkowski, jeżeli oczywiście się na to zgodzą.

CZYTAJ TAKŻE: W Sejmie pojawią się nowi posłowie PiS! Marszałek Hołownia wydał ważne postanowienie. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Michał Jach przyjmie mandat!

Pytamy Michała Jacha, który w przeszłości był już posłem Prawa i Sprawiedliwości i który jest majorem Wojska Polskiego w stanie spoczynku o to, czy przyjmie mandat poselski.

Oczywiście, że tak!

— podkreśla.

Dopytujemy go, czym chce zajmować się jako parlamentarzysta.

Nieskromnie powiem, że znam się na kwestiach obronnych, bezpieczeństwie zewnętrznym militarnym, na wojsku. W końcu ładnych parę lat w życiu się tym zajmowałem, ale blisko są mi także kwestie bezpieczeństwa energetycznego

— mówi.

Mam nadzieję, że będę mógł swoją wiedzę, doświadczenie przekazać partii, przekazać kolegom, przygotowując się do przejęcia władzy, bo wiadomo, że ci nieudacznicy wcześniej czy później, raczej wcześniej, stracą władzę i znów Prawo i Sprawiedliwość zacznie rządzić

— podkreśla.

Radość z powrotu

Pytamy polityka także o to, czy przez dwa i pół roku stęsknił się za polskim parlamentem.

Cieszę się, że wracam, ale to taka „praca”, że człowiek w każdej chwili może być zagrożony jej „utratą”, więc trzeba się z tym liczyć

— wskazuje.

Ale skoro pojawia się taka szansa, to jestem zadowolony z tego, że będę mógł z niej skorzystać i mam nadzieję, że będę mógł coś dobrego zrobić

— podsumowuje.

