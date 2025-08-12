„Mam nadzieję, że będę mógł swoją wiedzę, doświadczenie przekazać partii, przekazać kolegom, przygotowując się do przejęcia władzy, bo wiadomo, że ci nieudacznicy wcześniej czy później, raczej wcześniej, stracą władzę i znów Prawo i Sprawiedliwość zacznie rządzić” - mówi Michał Jach w rozmowie z portalem wPolityce.pl, potwierdzając, że przyjmie on przypadający mu mandat poselski po Zbigniewie Boguckim.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów poselskich posłów powołanych do KPRP i BBN - poinformowała Kancelaria Sejmu. Postanowienie dotyczy posłów PiS: Adama Andruszkiewicza, Zbigniewa Boguckiego, Marcina Przydacza oraz Pawła Szefernakera.
Ich miejsca w polskim parlamencie mogą zająć: Michał Jach, Bogumiła Olbryś, Marek Subocz oraz Tomasz Rzymkowski, jeżeli oczywiście się na to zgodzą.
Michał Jach przyjmie mandat!
Pytamy Michała Jacha, który w przeszłości był już posłem Prawa i Sprawiedliwości i który jest majorem Wojska Polskiego w stanie spoczynku o to, czy przyjmie mandat poselski.
Oczywiście, że tak!
— podkreśla.
Dopytujemy go, czym chce zajmować się jako parlamentarzysta.
Nieskromnie powiem, że znam się na kwestiach obronnych, bezpieczeństwie zewnętrznym militarnym, na wojsku. W końcu ładnych parę lat w życiu się tym zajmowałem, ale blisko są mi także kwestie bezpieczeństwa energetycznego
— mówi.
Mam nadzieję, że będę mógł swoją wiedzę, doświadczenie przekazać partii, przekazać kolegom, przygotowując się do przejęcia władzy, bo wiadomo, że ci nieudacznicy wcześniej czy później, raczej wcześniej, stracą władzę i znów Prawo i Sprawiedliwość zacznie rządzić
— podkreśla.
Radość z powrotu
Pytamy polityka także o to, czy przez dwa i pół roku stęsknił się za polskim parlamentem.
Cieszę się, że wracam, ale to taka „praca”, że człowiek w każdej chwili może być zagrożony jej „utratą”, więc trzeba się z tym liczyć
— wskazuje.
Ale skoro pojawia się taka szansa, to jestem zadowolony z tego, że będę mógł z niej skorzystać i mam nadzieję, że będę mógł coś dobrego zrobić
— podsumowuje.
