Peter Magyar, lider węgierskiej partii TISZA, która prowadzi w sondażach, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” zagroził posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu, który uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, że utraci go, jeśli obecna opozycja zdobędzie władzę.
Im bliżej wyborów na Węgrzech, tym bardziej powinien zwiększyć wysiłki, by znaleźć nowy kraj, w którym się ukryje
— powiedział Peter Magyar.
To szalone, że jeden z krajów członkowskich UE daje azyl obywatelowi innego kraju unijnego, który jest poszukiwany w związku z zarzutami kryminalnymi. Nie taki jest cel udzielania azylu
— stwierdził lider węgierskiej partii TISZA.
O przydzieleniu tego azylu zdecydował premier Orban, a tak nie powinno się dziać w demokracji
— ocenił Magyar.
Nasz premier nie będzie o tym decydować, bo od tego są państwowe instytucje i sądy
— zapowiedział lider opozycyjnej partii TISZA.
Magyar dał tez w złośliwy sposób „radę” Marcinowi Romanowskiemu, w istocie stanowiącą groźbę wobec posła PiS.
Gdybym miał dać mu jakąś radę, to tę, że im bliżej wyborów na Węgrzech, tym bardziej powinien zwiększyć wysiłki, by znaleźć nowy kraj, w którym się ukryje. Wiążą nas międzynarodowe traktaty, które są bardzo jasne
— mówił węgierski polityk.
tkwl/wyborcza.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737568-rywal-orbana-grozi-romanowskiemu-powinien-znalezc-inny-kraj
